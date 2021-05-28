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пятница, 28 мая 2021 13:38

Строители откопали вход в гробницу

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Строители откопали вход в гробницу
На Мальте нашли древнюю гробницу. Фото: independent.com.mt

На юге Мальты возле города Зейтун строители обнаружили нетронутую гробницу возрастом более 2 тыс. лет.

Они сообщили археологам о находке. Те обнаружили внутри коллекцию погребальных урн. В некоторых из них был прах людей. Предварительно установили, что в двух урнах были похоронены взрослый человек и маленький ребенок. Нашли также амфору, две пустые урны, масляную лампу, стеклянный флакон для духов и другие предметы, сообщает Malta Independent.

Находки характерны для периода Пунических войн - конфликтов Рима с Карфагеном. Они с перерывами велись с 264-го по 146 годы до н. е. Рим в войне победил и усилил свое могущество.

Похороненные могли иметь высокий статус в обществе. На Мальте умерших кремировали только в особых случаях. Сжигание трупов требовало большое количество древесины. На острове ее было мало.

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Артефакты и прах людей направили их в лабораторию для изучения.

Обломки финикийского торгового корабля нашли неподалеку от острова Гозо (Мальта), на глубине 120 м в Средиземном море. Находку сделали еще несколько месяцев назад, но ученые хранили ее в тайне. Она много может рассказать о жизни в древней Финикии.

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