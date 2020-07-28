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вторник, 28 июля 2020 13:47

Строители нашли саркофаг с золотой диадемой

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Строители нашли саркофаг с золотой диадемой
В саркофаге жителя древней Смирны сохранились фрагменты золотой диадемы. Фото: Andalou Agency

Рабочие раскопали невредимый древнеримский каменный саркофаг в турецком городе Измир. Готовили фундамент под новое здание в историческом районе Конак.

О находке сразу же сообщили в Министерство культуры и туризма. Археологи, прибывшие на место, открыли саркофаг и увидели человеческие останки. Также внутри обнаружили керамику и фрагменты золотой диадемы. Их сняли для дальнейшего изучения и хранения. По словам ученых, диадема может свидетельствовать о том, что покойник принадлежал к правящей элите, сообщает The History Blog.

Предполагают, что саркофаг происходит со II в. н. э. Тогда на месте Измира располагался город Смирна, который достиг пика расцвета именно в те времена.

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Район объявили археологическим памятником 3-й степени, подчеркивая, что здесь может существовать больше захоронений. Разрешения на строительство не будут предоставлять до проведения раскопок.

Недавно археологи обнаружили во Франции некрополь с почти 150 захоронениями. Среди них был редкий для этой эпохи свинцовый саркофаг. Ученые надеются, что в нем окажется хорошо сохранившееся мумифицированное тело.

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