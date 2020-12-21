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понедельник, 21 декабря 2020 12:02

Строители нашли гробницу необычной формы

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Строители нашли гробницу необычной формы
Древняя гробница, раскопанная в провинции Хатинь Фото: thuonghieuvaphapluat.vn

В провинции Хатинь, Вьетнам, раскопали гробницу ханьцев, которой около 1,4 тыс. лет. На нее наткнулись строители, которые прокладывали канал в городе Ньхи Сюань.

По словам археологов, находка длиной 4 м имеет необычную форму, ведь была создана ​​в виде арки из жженого кирпича различных размеров. Предполагают, что ее построили во времена правления китайских династии Суй и Тан, сообщает Vietnam net.

Жители Ньхи Сюаня и других поселений Хатини рассказали, что находили подобные гробницы, когда закладывали собственные дома.

Несмотря на значительное повреждение купола гробницы строителями, открытие позволит ученым получить больше информации о могилах Хань и традициях захоронений во Вьетнаме.

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Недавно в столице Иордании Аммане нашли руины древней общественной бани. На нее наткнулись рабочие, которые прокладывали новый канализационный коллектор в центре города. Ученые считают, что бани заложили римляне где-то в II - III в. до н. э. Такой возраст показали остатки керамики.

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