Стрельцам дали снятые с вооружения винтовки

Могила Сечевых Стрельцов на горе Ключ принадлежит к памятникам истории национального значения. Фото: www.skole.com

Сечевые стрельцы победили русскую армию в бою на горе Ключ в Карпатах возле райцентра Сколе 29 октября 1914 года.

Гора Ключ находится на расстоянии нескольких километров в юго-западном направлении от села Труханов. Именно на этой горе в Сколевских Бескидах, в период Первой мировой войны происходили кровавые бои между украинскими сечевымих стрельцами и русской армией. Сичовие стрелки вели стремительное наступление к подножию Украинских Карпат. Цель россиян - быстрое окружение и уничтожение 55-й австро-венгерской дивизии.

Сил для обороны стрелкам не хватало. Чтобы избежать окружения, должни отвоевать гору Комарницкий и гору Ключ. На гору Ключ пошла сотня Владимира Сроковского. Им дали однозарядные винтовки системы Верндля, снятые с вооружения австрийской армии.

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Начали наступление 28 октября. Часть московского войска отступила, а другая часть с штыками пошла навстречу. Результатом боя 28 октября было взятие стратегически важных высот. При этом 13 стрелков погибли, 14 были ранены, комендант сотни Владимир Сроковский умер от ран.

В наше время под самым ее вершиной находится могила Сечевых Стрельцов, погибших в боях 28 октября 1914. Могила Сечевых Стрельцов на горе Ключ в Сколевском районе - одна из самых известных стрелковых могил и относится к памятникам истории национального значения.

29 января 1918 состоялся бой под Крутами. Продолжался 5 часов между четырёхтысячных подразделением российской Красной гвардии и отрядом из киевских курсантов и казаков "Свободного казачества" в количестве около 400 человек.