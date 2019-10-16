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среда, 16 октября 2019 23:13

Стоит ли продолжать - показали чем занимался институт нацпамяти 5 лет

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Стоит ли продолжать - показали чем занимался институт нацпамяти 5 лет
УИНП презентовал фильм о своей работе. Фото: istpravda.com.ua

Украинский институт национальной памяти презентовал фильм о 5-ти годах своей работы.

27-минутный фильм создали совместно со студией Young & Hungry production, сообщает пресс-служба УИНП.

"Нам было важно приблизить всех заинтересованных к реальным результатам того, что было сделано за 5 лет. И делать мы это пытались через отдельные истории. Через историю Ивана Мирона, который вошел в историю как первый реабилитированный по обновленному законодательству, однако никогда бы не рассказывал о себе сам.

Историю сестер Мильченко, которые самостоятельно решили рассказать о судьбе более ста жертв репрессий тридцатых годов в родном селе на Полтавщине и им это удалось.

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И много других моментов, касающихся истории прошлого, и современной истории. И если своей деятельностью Институту национальной памяти удается возвращать утраченную правду об отдельных людях, целых семьях, населенных пунктах, поощрять познавать свое прошлое, - это то, за что стоит бороться и дальше", - говорит автор фильма Емельян Ощудляк.

Премьер-министр Алексей Гончарук начал конкурс на должность председателя Украинского института национальной памяти. Претендент должен иметь степень высшего образования не ниже магистра и не менее 7 лет рабочего стажа.

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