Статую Христа устанавливали пять лет

Статуя Христа Спасителя. Фото: https: // tonkosti

В Рио-де-Жанейро, Бразилия, на холме Корковаду 12 октября 1931 года открыли статую Христа Спасителя, которая считается одним из современных чудес света.

Скульптура весом 1140 тонн имеет высоту 37 метров. Голова статуи весит 35,6 тонны, кисти рук - по 9,1 тонны каждая, а их размах - 23 метра. Идея создания этого сооружения зародилась в 1922 году, когда Рио-де-Жанейро праздновал столетие независимости Бразилии. Тогда известный еженедельник объявил конкурс проектов на лучший монумент - символ нации. Победитель, Эктор да Силва Коста, предложил идею скульптурного изображения Христа, протянул руки и обнимает весь город. Работы над проектированием и созданием статуи шли в Париже. Затем скульптуру доставили в Рио-де-Жанейро и установили на холме Корковаду.

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Группа инженеров и техников рассмотрела предложение Ландовского и принял решение построить структуру с железобетона (инженерный проект был создан Альбертом Какоутом) вместо предложенной изначально стали, как материала, больше соответствует структуре крестообразной статуи. Внешняя поверхность была облицована стеатитом, избранным по его устойчивость и легкость обработки. Камень был завезен из Швеции. Сооружение монумента заняло пять лет - с 1926 по 1931 года. Стоимость памятника - 250 000 долларов США.

Статую Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро тщательно почистят и восстановят. Церковная власть призвала туристов не беспокоиться, так как доступ к выдающейся скульптуре перекрывать не будут.