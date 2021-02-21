Старинный пушечный лафет могут потерять - не хватает денег

В Запорожье ищут деньги на сохранение лафета. Фото: Укринформ

В Запорожье не могут начать реставрацию пушечного лафета XVII - XVIII века, поднятого со дна Днепра в ноябре 2020 года.

Его хранят в реставрационном ангаре. Для сохранения нужно морозильное оборудование на аренду которого сейчас нет денег, сообщил Укринформу гидроархеолог, реставратор, заведующий отделом реставрации Национального заповедника "Хортица" Валерий Нефедов.

"Лучший вариант консервации - метод сублимации, обезвоживание. То есть предмет замораживается до температуры минус 15 - 20 градусов, и дальше идет его высушивание в замороженном виде, что позволяет сохранить объем древесины и препятствует ее деформации. Для этого нужны морозильные камеры на 4-6 месяцев. Аренда добротной камеры - 350 долларов в месяц. В Днепре есть оборудование, но финансово у нас не получается. Мы ищем того, кто может помочь. Нужно еще оставить залоговую сумму - около 50 тыс. грн", - рассказал Нефедов.

Лафету примерно 300 лет. Его нашли на глубине 9,8 м, немного ниже Хортицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские археологи исследовали затопленную турецкую галеру

"Находку оставлять в воде было нельзя. Риск ее потери был сверхбольшой. Лафет надо было поднимать, мы не думали, что проблема с морозильной камерой так затянется", - добавил он.

Исследователи пока расчистили металлические части и открыли древесину. Лафет очень хорошо сохранился. Сейчас запорожцы ищут холодильные агрегаты. Для реставрации нужны десятки тысяч гривен.

В Запорожье на дне Днепра археологи нашли пушечный лафет казацких времен. Подобные артефакты еще не находили на территории Украины, сообщают в Национальном заповеднике "Хортица".