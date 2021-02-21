Старинный пушечный лафет могут потерять - не хватает денег

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 3636
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2196
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 918
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 3861
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 864
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 234
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 333
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 441
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2853
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 351
Фото
Все фото
18
13
12
5
15
На выставке о Революции достоинства показали боеприпасы &quot;Беркута&quot;
На выставке о Революции достоинства показали боеприпасы "Беркута"
Как гуцулы проводили зимние дни 90 лет назад - подборка фото
Как гуцулы проводили зимние дни 90 лет назад - подборка фото
Демоны, которые защищают: в музее показали уникальные миниатюры
Демоны, которые защищают: в музее показали уникальные миниатюры
Опубликовали уникальные материалы о принудительном переселении украинцев
Опубликовали уникальные материалы о принудительном переселении украинцев
Как выглядел заваленный снегом Львов в 1930-х - подборка фото
Как выглядел заваленный снегом Львов в 1930-х - подборка фото
Видео
Все видео
Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде
Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде
Начался самый трагичный этап Революции достоинства
Начался самый трагичный этап Революции достоинства
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 441
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1800
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 279
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2313
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 270
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 468
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
понедельник, 22 февраля 2021 01:13

Старинный пушечный лафет могут потерять - не хватает денег

  Комментировать
Старинный пушечный лафет могут потерять - не хватает денег
В Запорожье ищут деньги на сохранение лафета. Фото: Укринформ

В Запорожье не могут начать реставрацию пушечного лафета XVII - XVIII века, поднятого со дна Днепра в ноябре 2020 года.

Его хранят в реставрационном ангаре. Для сохранения нужно морозильное оборудование на аренду которого сейчас нет денег, сообщил Укринформу гидроархеолог, реставратор, заведующий отделом реставрации Национального заповедника "Хортица" Валерий Нефедов.

"Лучший вариант консервации - метод сублимации, обезвоживание. То есть предмет замораживается до температуры минус 15 - 20 градусов, и дальше идет его высушивание в замороженном виде, что позволяет сохранить объем древесины и препятствует ее деформации. Для этого нужны морозильные камеры на 4-6 месяцев. Аренда добротной камеры - 350 долларов в месяц. В Днепре есть оборудование, но финансово у нас не получается. Мы ищем того, кто может помочь. Нужно еще оставить залоговую сумму - около 50 тыс. грн", - рассказал Нефедов.

Лафету примерно 300 лет. Его нашли на глубине 9,8 м, немного ниже Хортицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские археологи исследовали затопленную турецкую галеру

"Находку оставлять в воде было нельзя. Риск ее потери был сверхбольшой. Лафет надо было поднимать, мы не думали, что проблема с морозильной камерой так затянется", - добавил он.

Исследователи пока расчистили металлические части и открыли древесину. Лафет очень хорошо сохранился. Сейчас запорожцы ищут холодильные агрегаты. Для реставрации нужны десятки тысяч гривен.

В Запорожье на дне Днепра археологи нашли пушечный лафет казацких времен. Подобные артефакты еще не находили на территории Украины, сообщают в Национальном заповеднике "Хортица".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Старинный пушечный лафет могут потерять - не хватает денег». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Разрешили экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

В Украине отменили смертную казнь

Самое читаемое
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
15
 Просмотров: 9036
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 6975
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 6192
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
4
 Просмотров: 4347
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
6
 Просмотров: 4248
История
Город в Крыму переименовали
Город в Крыму переименовали
 Просмотров: 2241
Девушку обвинили в отношениях с чертями
Девушку обвинили в отношениях с чертями
 Просмотров: 1188
Нашли жернов с изображением фаллоса
Нашли жернов с изображением фаллоса Просмотров: 567
Горящий поезд проехал 7 км
Горящий поезд проехал 7 км
 Просмотров: 963
Археологи наткнулись на остатки копии Колизея
Археологи наткнулись на остатки копии Колизея Просмотров: 315
Голосов: 323
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть