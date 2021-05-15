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суббота, 15 мая 2021 09:20

СССР вывел войска после неудачной войны
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В 1988 году начался вывод советских войск из Афганистана
В 1988 году начался вывод советских войск из Афганистана
В 1988 году начался вывод советских войск из Афганистана
В 1988 году начался вывод советских войск из Афганистана
В 1988 году начался вывод советских войск из Афганистана

15 мая 1988 года начался вывод войск из Афганистана.

Советский Союз обязался вывести свой контингент за девять месяцев. По официальным сообщениям, в первые три месяца Афганистан покинули 50 183 военнослужащих. Еще 50 100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 по 15 февраля 1989.

Война в Афганистане началась 25 декабря 1979 года. Тогда спецподразделение КГБ СССР напало на президентский дворец в Кабуле и убило президента страны Хафизуллу Амина. Москва попыталась заменить его марионеточным правительством более управляемого политика Кармаля Бабрака. Консервативно настроенные афганцы - моджахеды начали сопротивляться. В Афганистан перебросили контингент советской армии.

Официально советские солдаты служили в Афганистане только добровольно. Но часто военным прямо приказывали ехать на войну. Многие подверглись пропаганде, что ехать в Афганистан - интернациональный долг советского человека. Другие пытались избежать этого, давали взятки и использовали связи. Военным до последнего не говорили, куда их посылают, запрещали сообщать родным.

Советские войска сначала участвовали в полномасштабных боевых действиях. Потом перешли на поддержку войск Бабрака артиллерией и авиацией. В результате не удалось спасти подконтрольное СССР правительство. В стране продолжилась гражданская война.

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По официальным данным, всего в войне советская армия потеряла 14 427 человек, КГБ - 576 человек, МВД - 28 человек погибшими и пропавшими без вести. Ранения и контузии получили более 53 тыс. человек.

Через войну прошло более 160 тыс. украинцев. Составляли около 25% от общего числа советских военнослужащих. Из них более 3 тыс. погибли. Ранения получили более 8 тыс. украинцев. Из них 4687 получили инвалидность.

В марте 1980 года в Афганистане начались активные боевые действия с участием советских войск. Вторжение СССР в страну вызвало негативную реакцию международного сообщества. "Действия Советского Союза противопоставили нашу страну большинстве стран мира и сделали ее в глазах практически всех государств агрессором", - писал в воспоминаниях маршал СССР Сергей Ахромеев.

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Дата
15
мая

СССР вывел войска после неудачной войны

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