США призвали бойкотировать соревнования в России

Победителем XXII Летних Олимпийских игр стал СССР. Второе место по количеству медалей заняла Демократическая Республика Германия Фото: wikipedia

Президент США Джимми Картер объявил бойкот Летним Олимийським играм в Москве и призвал к нему другие страны 20 января 1980-го. Поводом стало вторжение советских войск в Афганистан.

Это были первые Олимпийские игры, проведенные в социалистической стране и в Восточной Европе. Проходили с 19 июля - 3 августа. Талисман "Олимпийским Мишка" разработал детский иллюстратор Виктор Чижаков. Футбольный турнир принимали в Киеве.

Призыв США к бойкоту поддержали еще 63 страны. За 3 суток до начала, в городе Филадельфия открыли "Олимпийские игры бойкота", имевшие официальное название Liberty Bell Classic. Участие в них приняли спортсмены из 29 стран.

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Несмотря на отказ от игр, в Москву прибыли отдельные спортсмены от Италии, Великобритании и Франции. Выступали под олимпийским флагами. Официальное участие в соревнованиях приняли Австрия, Греция, Швеция, Мальта, страны Латинской Америки, Африки, Востока и Азии. Количество участников былл наименьшим начиная с 1956-го.

На церемонии закрытия в Москве вместо флага США подняли флаг Лос-Анджелеса. Через 4 года страны социалистического лагеря объявят бойкот играм, которые пройдут в США. Вспомнят и соревнования в Филадельфии. По их образцу за несколько суток проведут игры "Дружба-84".

Министр обороны СССР Дмитрий Устинов 24 декабря 1979-го издал директиву, после которой Советский Союз начал вторжение в Афганистан. Поводом стала борьба с повстанцами-моджахедами. Советским войскам приказали поддержать правительственные вооруженные силы. Следующим утром границу Афганистана перешли первые советские пехотные и десантно-штурмовые части. Один самолет Ил-76, перевозивший их, потерял управление и разбился под Кабулом с экипажем на борту.