Средневековое захоронение приняли за братскую могилу Второй мировой

Нашли древнее захоронение. Фото: СПбГУ

В Ленинградской обл. РФ нашли средневековое захоронение.

Сначала его приняли за братскую могилу времен Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета.

Жители села Колясово нашли человеческие кости на этом месте еще в начале 2000-х годов. Они решили, что это тела военных. Заявили о необходимости обследовать территорию. Местная администрация обратилась для этого к поисковому отряду.

Поисковики обнаружили 9 скелетов молодых мужчин. Вместе с ними обнаружили железные кованые ножи. Они сначала вписывались в версию о братской могиле.

Ножи оказались необычными. Общим для них стало отсутствие характерных для XX в. латунных колец, скрепляющих деревянную ручку.

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"Погребение совершено в несколько слоев, об этом говорят результаты обследования территории щупом и расчистки. Между слоями идет прослойка достаточно плотного грунта. Это означает, что останки хоронили не раз, а в несколько этапов, с большой разницей во времени. Однако в период войны усопших хоронили иначе. Их складывали одного на другого в несколько слоев", - сообщил руководитель поискового отряда Герман Сакс.

Найденные предметы имеют характерный вид для периода позднего Средневековья и раннего Нового времени. Тела могли принадлежать местным крестьянам. Тогда на территории области проживали финские народы.

Археологи обнаружили захоронение XVII - XIX вв. у костела святого Антония в поселке Заложцы Зборовского района Тернопольской области. Когда-то на том месте располагался центр поселка и кладбище.