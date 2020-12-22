Спортсмены ели тела одноклассников и родственников

К выживших направили два вертолета для эвакуации. Такими их увидели пилоты. фото https://www.airlive.net

Через 73 дня после авиакатастрофы самолета рейса 571 Air Force в Андах 23 декабря 1972-го спасли 16 из 40 жертв аварии.

Чартерный рейс с пятью членами экипажа и сорока пассажирами - уругвайскими регбистами-юниорами вылетел еще 12 октября с аэропорта Карраско в Уругвае. Самолет попал в циклон в Андах, начал снижаться и задел крылом гору на высоте 4400 м. Отпал хвост и крыло, затем второе крыло, фюзеляж врезался в огромный сугроб. Сразу погибли 12 человек, позже от ран - еще пятеро. Спасатели Уругвая, Чили и Аргентины искали самолет восемь дней. Потом поиски прекратили.

Выжили ели то, что нашли в багаже. В первый день сожгли все деньги, чтобы согреться. Все больше людей, выживших умирали. Запас еды быстро сокращался. На заснеженной горе не было естественной растительности и животных. Группа решила съесть мясо с тел своих умерших товарищей. Большинство погибших были одноклассниками, близкими друзьями или даже родичами. Когда сошла лавина - погибли еще 8 человек.

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Через месяц несколько добровольцев вышли на поиски хвоста самолета с багажом. Нашли чемоданы с одеждой, сигареты, конфеты и аккумуляторы к рации. Починить ее так и не удалось. 12 декабря двое из выживших прошли к подножию гор и попросили местного пастуха о помощи. Он сообщил властям о пассажирах рейса 571. Двое путешественников были спасены.

Всех 16 пассажиров доставили в больницы Сантьяго. Их лечили от высотной болезни, обезвоживания, обморожений, цинги, переломов костей и недоедания. Позже спасатели вернулись на место аварии и похоронили тела погибших под камнями и обломками фюзеляжа. Сверху был установлен железный крест.

На острове Тенерифе на Канарских островах 2 самолета Boeing столкнулось 27 марта 1977-го. Погибло 583 человека. Эта катастрофа остается крупнейшей по числу жертв за всю историю авиации.