Спортсменам запретили ехать на Олимпийские игры

Літні Олімпійські ігри 1984 року вважаються найбільш фінансово успішними сучасними іграми. Фото: www.olympic.org/los-angeles-1984

Олимпийский комитет Советского Союза 8 мая 1984-го отказался направлять команду спортсменов для участия в XXIII Олимпиаде в Лос-Анжелесе. Это была политическая акция - ответ за бойкот американцами Московской олимпиады 1980 года.

XXIII Летние Олимпийские игры проходили под эгидой Международного олимпийского комитета в городе Лос-Анджелес, США с 28 июля по 12 августа 1984 года. Игры бойкотировались СССР и большинством социалистических стран, за исключением Китая, Румынии и Югославии. Украинские атлеты составляли менее 25% каждой олимпийской команды СССР.

Официальной причиной бойкота стал отказ организаторов предоставить гарантии безопасности делегациям из СССР и других стран Варшавского договора.

"Считать нецелесообразным участие советских спортсменов в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе из-за грубого нарушения американской стороной Олимпийской хартии, отсутствие надлежащих мер безопасности для делегации СССР и развернутой в США антисоветской кампании" - говорилось в постановлении политбюро.

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Талисманом Олимпийских игр в Лос-Анджелесе был белоголовый орлан Сем. При отсутствии советских и восточногерманских спортсменов убедительную победу одержали американцы. Летние Олимпийские игры 1984 года считаются наиболее финансово успешными современными играми. Подключив спонсоров и рекламу игры получили прибыль в размере более $250 млн.

IV Олимпийские игры в Лондоне открыли 13 июля 1908-го. Их планировали провести в Риме, но перенесли из-за извержения вулкана Везувий. Олимпийские игры отличались от современных. На них соревновались в перетягивании каната, прыжках в длину с места, перетягивании каната и дуэльной стрельбе.