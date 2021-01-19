Спортсменам не включали национальные гимны

Олимпийские игры в Москве бойкотировали 65 стран. Талисман XXII летних Олимпийских игр. Фото: http://olimp-history.ru

Президент США Джимми Картер объявил бойкот Олимпийских игр в Москве 20 января 1980-го. Бойкот поддержали 64 страны.

Политбюро ЦК Компартии СССР за год до этого приняло решение о вводе войск в Афганистан для свержения существующего режима. Афганистан возглавил новый лидер. Президент Картер осудил Советский Союз. Обвинил в желании подчинить независимое исламское государство и контролировать поставки ближневосточной нефти. Участие советских войск в афганской конфликте привела к международной изоляции СССР.

Решение МОК об избрании Москвы столицей Олимпиады приняли 1974-го. Советское правительство построил спортивные объекты. Однако через афганский конфликт игры были на грани срыва. США поддержали 65 стран мира, включая Китай, Германию, Канаду и Японию. Некоторые спортсмены из приехали на Игры в индивидуальном порядке.

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На церемонии открытия и закрытия Олимпиады 14 команд шли под флагом Международного Олимпийского комитета. При вручении медалей атлетам из этих стран звучали не национальные гимны, а гимн МОК. Всего в играх приняло участие более 6 тыс спортсменов из 81 страны. Было установлено 36 мировых и 39 европейских рекордов, 74 раза обновлены олимпийские рекорды.

За 3 дня до открытия московской Олимпиады, в Филадельфии стартовали так называемые "Олимпийские игры бойкота". Приняли участие атлеты из 29 стран. В ответ СССР и другие социалистические страны провели в Москве "Игры доброй воли" как альтернативные соревнования.

XI Летние Олимпийские игры в Берлине открыл 2 августа 1936-го лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Участие приняли 3961 спортсменов из 49 стран.