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вторник, 09 марта 2021 18:01

Списки агентов и фото гонителей - открыли выставку о псевдособоре УГКЦ
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Во Львове открыли выставку о ликвидации УГКЦ 1946 года
Фото: Игорь Шевчук
Во Львове открыли выставку о ликвидации УГКЦ 1946 года
Во Львове открыли выставку о ликвидации УГКЦ 1946 года
Во Львове открыли выставку о ликвидации УГКЦ 1946 года
Во Львове открыли выставку о ликвидации УГКЦ 1946 года

Перед зданием Львовского городского совета на площади Рынок открыли выставку, посвященную псевдособору Украинской греко-католической церкви 1946 года.

На выставке представили копии документов, касающихся попытки ликвидировать УГКЦ 75 лет назад. Тогда советская власть подстроила "объединение" с Русской православной церковью, сообщает Gazeta.ua.

"Рана, которую нанес львовский псевдособор кровоточит до сих пор. Из-за него забрали все церкви, церковные сооружения, монастыри. Все имущество, которое приобреталось веками на средства тех, которые временами отдавали последнюю копейку на Божье дело. Тысячи епископов, священников, монахов и мирян из-за нежелания подчиниться сталинской репрессивной машине были уничтожены в советских концлагерях. А те, кому удалось вернуться, доживали свой век как враги народа на своей земле", - сказал отец Иустин Бойко.

Он обратил внимание, что Украинская греко-католическая церковь не была официально реабилитирована. Глава церкви Святослав обратил внимание, что она до сих пор пользуется теми правами, которые ей предоставил генсек КПРС Михаил Горбачев. Он легализовал ее, но не реабилитировал. Бойко выразил надежду, что годовщина псевдособора мобилизует политиков поднять этот вопрос.

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Документы из архива СБУ только недавно рассекретили. На выставке можно увидеть утвержденные в Москве планы ликвидации УГКЦ, отчеты об арестах и ​​вербовки священников, списки агентов и прочее.

"С помощью наших коллег из архива СБУ мы смогли разыскать некоторые фотографии гонителей церкви, которые ранее не публиковали. Мы докопались до их персональных дел. Связующей нитью выставки стало то, что патриарх Иосиф Слепой назвал псевдособор "неудачной импрезой", то есть представлением. Части выставки имеют названия вроде "сценарий", "главные роли", "режиссура". Это слова из театрального жаргона", - рассказал председатель Институт истории Церкви Украинского католического университета Олег Турий.

8 марта 1946 во Львове начался псевдособор УГКЦ, на котором постановили "ликвидировать" церковь.

После Второй мировой войны Галичину оккупировала СССР. Коммунисты стремились советизировать регион и побороть националистическую борьбу украинцев. Решили уничтожить УГКЦ, которую поддерживают националисты. Акцией руководил полковник НКВД Сергей Карин. Он был уполномочен заниматься религиозными вопросами.

В 1944-1946 годах в Западной Украине НКВД начал террор против греко-католических иерархов. 11 апреля 1945 арестовали митрополита Иосифа Слепого. Приговорили к ссылке. Спецслужбы считали, что греко-католическую церковь нужно официально объединить с православной. Искали священников, которые совершили бы это. Инициативную группу согласился возглавить священник и профессор богословия Гавриил Костельник. Спецслужбы решили использовать его.

В первый день собора без обсуждения приняли декларацию "О ликвидации Брестской унии 1596 года, о разрыве с Ватиканом и о воссоединении с Русской православной церковью". Согласно ему УГКЦ ликвидировали, церковь присоединялась к РПЦ.

УГКЦ после псевдособора пошла в подполье. Митрополит Слепой издает инструкцию о том, как тайно исповедовать веру. В 1990 году УГКЦ выходит из подполья и восстанавливает свои церкви. Собор не признает, потому что его имеют право созвать только епископы, а их всех арестовали.

Автор: Игорь ШЕВЧУК
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