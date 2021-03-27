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воскресенье, 28 марта 2021 08:20

Спецназ расстрелял мирное население

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Спецназ расстрелял мирное население
Спутниковые снимки места массовых захоронений у косовского села Избица. Фото: U.S. Department of State

В косовской деревне Избица 28 марта 1999-го убили 146 албанцев. Военное преступление против мирного населения осуществили сербская полиция и югославский спецназ.

Во время Косовской войны село Избица считался безопасным местом для косовских албанцев из соседних районов. Тысячи косовских албанцев собрались там. Артобстрел села Избица начался в ночь на 27 марта. Полсотни сербских солдат, полицейских и югославских служащих вошли в деревню. Они были в камуфляже, носили лыжные маски, чтобы никто не узнал их. С собой имели ножи и оружие.

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28 марта почти все взрослые мужчины ушли в горы, оставив женщин, детей и стариков в деревне. Всего около 150 человек. Национальные силы безопасности угрожали убить жителей села и потребовали деньги. После того, как они получили деньги, они отделили летних мужчин от женщин и детей. Женщины и дети были отправлены в Албанию. Мужчин расстреляли. Некоторые женщины и старики также были казнены. Крестьяне, которые хоронили погибших, насчитали 146 трупов.

Убийства в Избица были упомянуты в расследованиях Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии по обвинению Слободана Милошевича и других подсудимых.

В Пакистане смертник взорвался в толпе на выходе из парка в городе Лахор 27 марта 2016-го. 75 человек погибли и более 340 получили ранения.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
28
марта

Спецназ расстрелял мирное население

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