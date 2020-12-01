Специалисты раскопали старинное исламское кладбище

Испанские археологи раскопали мусульманское кладбище, обнаруженное 10 лет назад Фото: El Patiaz Asociacion Cultural

Неподалеку от испанского города Сарагоса, в муниципалитете Таусте, археологи раскопали тысячелетнее исламское кладбище и обнаружили более 400 саринных гробниц.

Частично на находку наткнулись еще 10 лет назад, однако раскопки организовали недавно. Ранее считали, что гробницы принадлежали жертвам эпидемии холеры, которая произошла около 200 лет назад. Позже археологи обратили внимание, что все тела были обращены головами на Мекку. Это и стало ключом к разгадке тайны, сообщает CNN.

Известно, что войска арабов и берберов, прозванные маврами, вторглись на Пиренейский полуостров и захватили его в 711 году. С тех пор там существовали как христианские, так и мусульманские государства. Последние удерживали большинство территорий полуострова до 1492 года. Тогда христиане отвоевали их в ходе реконкисты.

По словам ученых, находка доказывает, что в Таусте, почти с самого начала присутствия мусульман в Испании существовало большое исламское поселение.

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Археологи обнаружили массовое позднесредневековое захоронение 20 человек в городе Вианен, Нидерланды. Заметили его наблюдая за строительством нового городского канала. Все останки принадлежали мужчинам в возрасте 15-30 лет. Ученые рассказывают, что могильник находится за стенами уничтоженного пожаром 1696 года городского замка Батештайн, на месте замковых конюшен. Так как людей хоронили одновременно, складывали штабелями в одном месте, они могли умереть от чумы, холеры или погибнуть в бою.