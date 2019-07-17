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среда, 17 июля 2019 15:40

Сожгли украинский городок с деревнями по окрестностях

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Сожгли украинский городок с деревнями по окрестностях
Подавление Булавинского восстания. Художник Михаил Горелик. Фото: greentour.dn.ua

Харьковский полковник Федор Шидловский сжег город Бахмут - теперь Донецкой области, 17 июля 1708 года. Участвовал в подавлении большого казацкого восстания под предводительством Кондратия Булавина.

За разрушение Бахмута, Марковки и других поселений получил большие имения. 1709 казацкий предводитель выступил на стороне русского царя Петра I против Ивана Мазепы в битве под Полтавой. За это получил звание генерал-майора царской армии.

В ходе русско-турецкой войны 1710-го вступил в конфликт с фаворитом царя князем Александром Меншиковым. 1711-го Петр I приказал арестовать Шидловского. Суд лишил генерала всех чинов и конфисковал подаренные поместья, что подорвало его здоровье. Скончался на 41-м году жизни.

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Битва под Конотопом между украинско-татарскими и московскими войсками началась 7 июля 1659 года. Тогда в ходе Московско-Украинской войны войска гетмана Ивана Выговского нанесли сокрушительное поражение московскому войскам князя Алексея Трубецкого.

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Дата
17
июля

Сожгли украинский городок с деревнями по окрестностях

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