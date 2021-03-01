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вторник, 02 марта 2021 08:20

Сожгли село

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Сожгли село
Сожженную дотла улицу Пролетарскую в Корюковке сфотографировал местный житель Александр Корниевский 1947-го. После войны вернулся и увидел сожженый поселок. Фото: volynua.com

Массовое убийство жителей села Корюковка на Черниговщине осуществили отряды немецкой и венгерской военной жандармерии 2 марта 1943-го. Сохранились только 10 кирпичных домов и церковь. Погибло 6,7 тыс. человек, из них 1377 - сожжено заживо.

Во время Второй мировой войны крупные партизанские отряды располагались в лесах Черниговщины. Оккупирована немцами Корюковка была одним из центров партизанской борьбы. Немцы предупреждали крестьян, что в случае сотрудничества с партизанами - их села сожгут.

Отряд Черниговско-Волынского партизанского соединения напал на Корюковский немецкий гарнизон. Убили 78 солдат и взяли в плен 9.
1 марта начальник полевой комендатуры в городе Конотоп Байер Бруно Франц отдал приказ об уничтожении Корюковки. В поселок въехал подразделение СС и карательный отряд полиции - всего 600 человек.

Под предлогом проверки документов полтысячи крестьян согнали в помещение ресторана, театра, клуба, поликлиники, детской консультации, двух школ, на церковный двор. Партизанские отряды на момент трагедии размещались в окрестных селах. О карательной операции знали, но мирным жителям не помогли.

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Каратели убивали всех независимо от возраста и пола. 2 марта забитые трупами дома подожгли. Уцелевшие крестьяне вернулись из леса и соседних сел за несколько дней. 9 марта их схватили и сожгли заживо полицейские. Жителей соседних сел запугивали, чтобы они не помогать тем, кто выжил.

Через 4 года после трагедии в Чернигове состоялся открытый судебный процесс над 16 бывшими немецкими и венгерскими военнослужащими, принимавшими участие в уничтожении Корюковки. Военный трибунал приговорил всех обвиняемых к 25-летнему заключению в исправительно-трудовых лагерях.

Советские войска установили контроль над Киеве 6 ноября 1943 года и выгнали фашистов. С советской стороны в бою участвовали войска Первого Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина и Первая отдельная чехословацкая бригада.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
02
марта

Сожгли село

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