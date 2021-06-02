Сожгли Москву. Погибло до 80 тыс. горожан

Войска крымского хана Девлет Гирея захватили Москву и сожгли город. Фото: islam.in.ua

Войска крымского хана Девлет Гирея 3 июня 1571-го захватили Москву и сожгли ее дотла. Убили около 80 тыс. человек. Еще более 60 тыс. забрали в плен.

Весной 1571-го войско из крымских татар и ногайцев численностью более 40 тыс. воинов во главе с Девлет Гереем подошло к Москве. Основные силы Московии участвовали в Ливонской войне и южные подходы в Москву охраняло только шесть тысяч воинов.

Татары подожгли российскую столицу сразу в 30 местах. Длительная засуха, и тушить пламя было нечем. Сильный ветер разбросал угли по всей Москве. Тела погибших сбрасывали в реку Москву, запрудив ее на все лето.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ханский дворец построили на месте битвы двух змей

Выжили преимущественно бояре и приближенные к митрополита Кирилла служители церкви. Они успели спрятаться за стенами кремля.

На следующий день Девлет Гирей с награбленным и пленными оставил Москву. По дороге разорил Подмосковья и Рязанщины.

Под горой Батиг у современного села Четвертиновка Гайсинского района Винницкой области 1 июня 1652-го начался бой союзной армии Войска Запорожского и Крымского Ханства против войска Речи Посполитой. Битва завершилась победой союзников. Хмельницкий выкупил у татар уцелевших пленных и приказал казнить, объясняя поступок местью за Берестечко. В следующие два дня было расстреляно или обезглавлены около 3500 пленных