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вторник, 27 апреля 2021 08:20

Создали самый лагерь смерти
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Вблизи Кракова 1940-го создали концентрационный лагерь Аушвиц. Заключенных уничтожали по 10-15 тыс человек в неделю.
Фото: Ольга Васькив
"Фабрикой смерти" Освенцим стал не сразу. С февраля 1943 года стали поступать евреи, цыгане и люди других национальностей.
Вблизи Кракова 1940-го создали концентрационный лагерь Аушвиц. Заключенных уничтожали по 10-15 тыс человек в неделю.
"Фабрикой смерти" Освенцим стал не сразу. С февраля 1943 года стали поступать евреи, цыгане и люди других национальностей.
"Фабрикой смерти" Освенцим стал не сразу. С февраля 1943 года стали поступать евреи, цыгане и люди других национальностей.

По приказу Генриха Гиммлера вблизи Кракова 27 апреля 1940-го создали концентрационный лагерь Аушвиц. Он стал первым концлагерем, предназначенным для массового уничтожения людей.

"Освенцим" или "Аушвиц" - немецкой, был одним из 6 лагерей смерти на территории Польши. Предназначен для уничтожения евреев со всей Европы. С 1,3 млн замученных узников Освенцима дети составили около 234 тыс. "Фабрикой смерти" Освенцим стал не сразу. В первые два года большинство заключенных были поляками - "политическими". С февраля 1943 года стали поступать евреи, цыгане и люди других национальностей. Слабых, пожилых, женщин и детей уничтожали сразу, сильнее работали на фабриках. В то время начали работать крематории- для массового уничтожения. Заключенных уничтожали по 10-15 тыс человек в неделю, печи работали непрерывно.

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Комендантом лагеря был оберштурмбанфюрер СС Рудольф Хос. Позже на этом посту его заменили Артур Либеншель.1947-го его повесили на территории Аушвиц И, между крематорием и домом, где он проживал.

Еще в конце 1944 года лагерное начальство объявило эвакуацию заключенных на территорию Германии - поражение Гитлера была неизбежной. Тех, кто не мог идти, фашисты расстреливали. Вывезли 60 тыс заключенных. Чтобы уничтожить доказательства - разрушали крематории, поджигали склады с отобранными у заключенных вещами, минировали подходы в Освенцим. Когда солдаты первого Украинского фронта вошли в концлагерь "Освенцим" то удалось освободить 7,5 тыс. заключенных, которых не успели вывезти нацисты.

В 1947-м в знак памяти жертв Польша основала музей на территории Аушвиц. Территории занесены в список мирового наследия ЮНЕСКО. На месте якобы поспешно ликвидированных газовых камер Биркенау сооружен мемориальный комплекс, содержащий памятные послания 20 языков мира, включая украинский. Ежегодно лагерь принимает более 700 тыс посетителей. Сохранены и не уничтожены вещи и крематории вошли в экспозицию музея.

Накануне Второй мировой войны в Варшаве жили 378 тыс. евреев - почти треть населения. 28 сентября 1939-го город оккупировали немецкие войска. Начались гонения против евреев. Их отправляли на принудительные работы, обязали носить белую нарукавную повязку с голубой звездой Давида. Конфисковали имущество. Табличка Nur für Juden - "Только для евреев" появилась в транспорте, кафе, парках и на улицах.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
27
апреля

Создали самый лагерь смерти

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