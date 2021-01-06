Создали общество, выступившее за объединение славян в единую федерацию

В братство, по данным тогдашнего следствия, входило 13 человек. Не все участники имели идентичные взгляды на дальнейшее развитие Украины Фото: zik.ua

В начале 1846 года в Киеве основали Кирилло-Мефодиевское братство. Тайное общество выступало за построение свободной украинской республики в федерации с другими славянскими странами.

Инициаторами создания братства стали учитель местной гимназии Николай Костомаров, чиновник канцелярии Николай Гулак, студенты Киевского университета Василий Белозерский и Афанасий Маркович. К одному из основателей причисляли и писателя Пантелеймона Кулиша, однако, по воспоминаниям юриста Александра Кистяковского, позже Кулиш сам поклялся ему, что никогда не входил в братство.

Вскоре в общество вошли студенты университета Георгий Андрузкий, Александр Навроцкий, Иван Посяда, Александр Тулуб полтавский преподаватель Дмитрий Пильчиков, отставной военный Николай Савич. В апреле к братству присоединился Тарас Шевченко. Все члены носили кольцо с надписью "Святые Кирилл и Мефодий, январь 1846 года".

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Встречи братчики проводили преимущественно на квартарах Костомарова и Гулака. Вели различные политические дискуссии. Подготовили "Устав Славянского братства св. Кирилла и Мефодия" и философскую "Книгу бытия украинского народа", где изложили свою основную программу "Закон Божий". Историю украинского народа осмысливали как важную часть христианской истории. Выступали за необходимость ликвидации крепостничества и сословных неровностей. Главной идеей стало популярное в те времена среди интеллигенции славянских стран объединение славянских народов в федеративную республику. Украине в этом братчики отводили большую роль, в частности Киев должен был стать столицей федерации.

Братчики находились под влиянием романтизма. Распространяли различные призывы "К братьям-украинцам", "К братьям-великороссам и полякам". Печатали произведения Тараса Шевченка. Озвучивали свои взгляды на лекциях для студентов.

Кирилло-Мефодиевское братство раскрыли в марте 1847 года по доносу провокатора студента юридического факультета Алексея Петрова. Всех членов арестовали как заговорщиков. На допросах Костомаров сообщил, что Кулиш не был членом братства, впрочем это рассмотрели как попытку заступиться за писателя. В конце-концов все получили различные сроки наказания.

Историки называли братство 1-й украинской политической организацией.

24 мая отмечали День славянской письменности и культуры и чтят память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Византийские просветители по приказу императора Михаила III 863 года упорядочили славянскую письменность и разработали азбуку - глаголицу. Ее использовали для записи религиозных текстов. В основу заложили греческую, существенно измененную под славянскую звуковую систему. Впоследствии монахи продолжили работу, дав начало усовершенствованной азбуке, которую позже их ученики назовут "кириллицей". Деятели переводили на славянский язык богослужебные книги, в частности Евангелие и Псалтырь, проповедовали христианскую веру, открывали школы. Именно благодаря их работе азбука распространялась южнославянскими землями. Они же заложили самую большую почву и для распространения восточного христианства.