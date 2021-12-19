Создали общество для популяризации народного языка и школы

В 1934 году "Просвита" насчитывала более 3 тыс. филиалов. Филиалы образовали в Станиславе, Коломне, Кутах, Делятине. На фото "Просвита" в Дрогобыче. https://localhistory.org.ua

Во Львове 20 декабря 1868-го ученые и художники основали общество "Просвита" имени Тараса Шевченко. Организаторы использовали чистый народный язык и пытались внедрять его в прессу и театр, школу и науку.

Члены "Просвити" организовывали читальни, издавали украинские учебники для школ, которые на первых порах выходили под редакцией известного украинского писателя Юрия Федьковича. Ее цель соответствовала названию. Общество способствовало культурно-образовательному и научному развитию украинцев и подъему их национального сознания.

В ней активно работали Леся Украинка, Борис Гринченко, Михаил Коцюбинский, Иван Франко, Михаил Грушевский, Иван Карпенко-Карий, Семен Гулак-Артемовский. Первым председателем избрали музыканта, дирижера и писателя, профессора академической гимназии Анатолия Вахнянина.

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"Просвита" развивалась не только во Львове – при содействии просветителей филиалы общества открывались на Галичине и Левобережной Украины. В 1934 году "Просвита" насчитывала более 3 тыс. филиалов. Филиалы образовали в Станиславе, Коломне, Кутах, Делятине.

1939-й стал последним годом существования "Просвіти". Сталинские соратники уничтожили в центральном доме общества (площадь Рынок, 10) его архив, ценные исторические документы и рукописи, печатную продукцию. Так они поступили с ячейками "Просвіти" и в других городах и селах. С тех пор общество "Просвита" существовало только за пределами Украины .

Первый Всеукраинский съезд обществ "Просвита" состоялся 6 октября 1918 в Киеве. Участники приняли несколько программ и создали главную управу. Главой управы Всеукраинского союза обществ избрали издателя Василия Королева из Полтавщины.