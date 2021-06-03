Создали новое военное формирование

Сердючки остались верными гетману во время восстания Директории УНР Фото: UATV Channel

3 июня 1918 года гетман Украинской державы Павел Скоропадский издал приказ о начале формирования Сердюцкой дивизии. Ее создавали по примеру гвардейских полков Российской империи.

Решение о формировании собственных войск Павел Скоропадский и его советники приняли сразу по приходу к власти. Большинство формирований Центральной Рады расформировали, а командир сечевых стрельцов Евгений Коновалец отказался переходить на сторону гетмана. Вскоре после того состоялся Съезд земледельцев, на котором состоятельные крестьяне предложили гетману создать собственный охранный отряд, набранный из их детей. Скоропадский получил на это разрешение от немецкого командования. Набор в войска начали 24 июля 1918 года.

Название "Сердюцкая дивизия" выбрали неслучайно. В 1708-м четыре сердюцких полка гетмана Ивана Мазепы защищали Батурин от московских войск Петра I и почти все погибли. Так стремились отдать им почтение.

В новую дивизию набирали добровольцев 18-25 лет и призывников 1899 года рождения. Командиром был назначен генерал-хорунжий Виктор Клименко, которого при Центральной Раде назначали начальником Подольского корпуса Армии УНР, но на место дислокации войск он не прибыл.

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Уже в октябре 1918-го Сердюцкая дивизия насчитывала 5 тыс. бойцов. Имела в распоряжении 246 повозок, 1,5 тыс. лошадей, 11 мотоциклов, два легковых и грузовых автомобилей. В мирное время участия в боях воины не брали. Однако, немецкое командование привлекало их к подавлению антигетманских и антигерманских выступлений.

Уже в ноябре 1918 года началось антигетманское восстание под предводительством Директории УНР. Тогда на ее сторону перешли почти все воинские части, а главными силами стали сечевые стрельцы. Сердюцкая дивизия, офицерские дружины и Государственная варта остались единственными, которые сохранили лояльность гетману. Участвовали во всех решающих сражениях, но проигрывали более опытным сечевикам. В конце концов часть сердюков перешла на их сторону, а часть дезертировала.

По утверждению власти Директории сердюцкие полки перешли на ее службу. Из них сформировали Третий и Четвертый Сечевые полки.

20 марта 1918-го началось формирование Отдельного корпуса пограничной охраны УНР. Формирование считается предшественником Государственной пограничной службы Украины. Его создание стало актуальным из-за фактического провозглашения независимости и успешного наступления украинско-германских войск с целью освобождения страны от большевиков и вытеснения их за пределы Украины. Политики планировали установить границу с большевистской Россией путем переговоров. Вопрос об организации пограничной стражи поднял Совет народных министров УНР на заседании 7 марта 1918 года. Это дело поручили министерствам военных, внутренних дел и финансов. С задачей справились быстро.