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Создали карту украинских мест Берлина

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Создали карту украинских мест Берлина
На карте обозначили места, связанные с Украиной и украинцами. Фото: Ukraine verstehen

Создали карту украинских исторических мест Берлина.

Ее опубликовали на сайте Ukraine verstehen. Обозначили локации, связанные с Украиной и украинцами. Проект разрабатывали Александра Бинерт и Олеся Лазаренко.

"Хронологически было отобрано 39 мест, связанные с украинской культурой, религией и историей с XIX века. Первое место датируется 1862 годом. Нашими источниками были воспоминания, личные документы и завещания, документы украинских ассоциаций и газеты", - говорит Бинерт.

Например, разработчики обозначили места, связанные со священником УГКЦ Петром Верхуном в Пренцлауэр-Берге. Он пробыл в Берлине до 1945-го, чтобы поддержать свою общину. 22 июня 1945 года был арестован советскими военными и сослан в Сибирь.

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На карте обозначили "Дом с трезубцем" на Гейдельбергерской площади в Вильмерсдорфе. На его фронтоне разместили эмблему ОУН. Это был важный украинский центр в Берлине 1920-1930 годов.

В сети появилась интерактивная карта украинского движения сопротивления в 1941-1944 годах. Охватывает все области Украины. Дополнительно можно найти информацию о многих деятелях подполья, которые в послевоенные годы стали известными в диаспоре.

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