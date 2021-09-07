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вторник, 07 сентября 2021 10:59

Создали фильм об объединении двух частей Украины

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Вышла третья серия исторического проекта "10 Дней независимости" "День Соборности: как объединились две части Украины".

Фильм рассказывает о Дне Соборности, когда восточные и западные украинцы по собственной воле выбрали быть вместе, сообщает "Центр исследований освободительного движения".

"Украинский народ по обе стороны Збруча должен быть навеки слит в одно целое и вместе бороться за свою судьбу", - написал об этом событии литератор и политик Владимир Винниченко.

22 января 1919 года украинцы отмечали первую годовщину Независимости. И готовили провозглашение объединения УНР и ЗУНР.

"Организовывал действо корифей украинского театра, актер Николай Садовский. И как настоящий шоумен появился на праздник так, что сразу же привлек внимание всех. К Софийской площади по улице Фундуклеевской (теперь это Богдана Хмельницкого) он поднимался верхом. "Старогетьманський строй, ярко расшитый золотом, на голове пышная мазепинка с гордыми страусовыми перьями, кривая сабля на боку. Ну, гетман тебе и все", - писали газеты.

"О том, как готовился не только праздник, но и политическое объединение двух украинских государств в единое - в новой серии проекта "Десять дней независимости", - написал автор и ведущий проекта Владимир Вятрович в Facebook.

Соборность стала одним из краеугольных камней украинского освободительного движения в прошлом веке и восстановления Независимости в 1991 году.

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Автор: Центр исследований освободительного движения
  Проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 года по Софийскому майдані в Києві
Проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 года по Софийскому майдані в Києві

"В 1919 году все требовали объединения Украины. Простой люд, военные. Вот только политики, как всегда, сомневались. В ЗУНР доходило до того, что Витовский угрожал западноукраинским политикам обратиться к армии, если те не ратифицируют договор о Соединение с УНР, - написал в Facebook руководитель академических программ в Центре исследований освободительного движения Владимир Бирчак. - В УНР были и свои пертурбации. Уже когда подходило время к величайшему празднику, то голову Директории Винниченко, больше всего интересовало и нервировало то, что на празднике будет молебен и будут священники. Украина находилась, по меткому выражению Юрия Юзича, "В глазу Тайфуна". Ее атаковали со всех сторон. С российской стороны - большевики и белогвардейцы, а на других фронтах - поляки, румыны и венгры. Но наперекор всему украинцы объединились по своей воле 22 января 1919 года. И нет, не через 20 лет, когда Сталин и Гитлер подпишут "брачный контракт", а сейчас пропагандисты из-за поребрика нам рассказывают, что усатый тиран объединил Украину. Мы стали объединены, так как сами к тому очень стремились. Больше обо всем этом смотрите в третьей серии "День Соборности: как объединились две части Украины" исторического проекта "10 Дней независимости Украины".

24 августа 2021 года стартовал документальный видеопроект "10 Дней независимости". Его авторы выбрали 10 важных дат, связанных с образованием государства.

"Для некогда порабощенного народа День Независимости страны - главный государственный праздник. Для большинства украинцев таковым является 24 августа. Хотя на самом деле - это не первый и не единственный в нашей истории день, который может претендовать на это почетное название", - написал в Facebook автор проекта, историк Владимир Вятрович.

Проект расскажет о днях, за которыми стоит целая эпоха борьбы за свободу. Первую серию посвятили Четвертому универсалу УЦР.

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