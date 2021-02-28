Создали аудиосериал о наводнении на Куреневке

На Megogo вышла первая серия аудиосериала о Куреневской трагедии. Фото: istpravda.com.ua

На медиасервисе Megogo начали выпускать аудиосериал "Куреневка: история киевского потопа".

"Наш первый аудиосериал посвящен Куреневской трагедии. Про это событие многие слышали, но мало кто знает детали. В аудиосериале мы восстановили события 1961 года и рассказали историю человеческих судеб. Что касается именно формата аудиосериала - это, по сути, нарративный подкаст. В основе - полноценная история, документальная или художественная, с детально проработанным сюжетом, персонажами и событиями. В наших аудиосериалах есть режиссеры и актерский состав. Истории разделены на короткие серии, чтобы удобнее было слушать на ходу и не приходилось прерывать рассказ на полуслове, разрушая при этом всю магию истории", - рассказал директор по стратегическому развитию Megogo Иван Шестаков, передает "Історична правда".

Это первый украинский аудиосериал.

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Над аудиосериалом работали около 3 месяцев. Команда проекту общалась с очевидцами аварии и экспертами. Обрабатывали документы.

13 марта 1961-го в Киеве произошла Куреневская трагедия, унесшая жизни около 1,5 тыс. человек. Причиной стала халатность власти. За 10 лет до трагедии в Бабьем Яру начали хранить отходы кирпичных заводов - пульпу. Всего намыли около 4 млн кубических метров влажной почвы. Для его сдерживания должны были построить прочную бетонную дамбу, зато насыпали земляной, что удерживала смесь до поры до времени.