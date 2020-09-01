Создал научную школу и баллотировался в президенты - сегодня 95 лет Игорю Юхновскому

Игорю Юхновскому исполнилось 95 лет. Фото: zik.ua

Сегодня 95-летие отмечает украинский ученый, политический и общественный деятель Игорь Юхновский.

Он родился 1 сентября 1925 года в семье служащих в поселке Княгинино Ровенской области. После окончания Второй мировой войны, в 1946 году, поступил на физико-математический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко, который закончил с отличием. Впоследствии продолжил обучение в аспирантуре.

В 1969 году создал Отдел статистической теории конденсированных состояний Института теоретической физики АН УССР во Львове. Основал научную школу статической физики. В 1990-м на базе отдела возник Институт физики конденсированных систем НАН Украины, который он возглавлял 16 лет.

В 1990-м Юхновского избрали депутатом Верховной Рады. Возглавил первую в украинской истории оппозиционную фракцию - "Народну раду". Через год стал кандидатом в президенты Украины, но набрал около 554 тыс. голосов - 1,74%. В 1992-1993-х занимал должность первого вице-премьер-министра Украины. До 1993 года возглавлял Комиссию Верховной Рады по вопросам науки и образования. Был депутатом Верховной Рады I-IV созывов.

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В 2006-2010 годах Игорь Юхновский возглавлял Украинский институт национальной памяти. Инициировал обращение в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела против организаторов Голодомора.

Награжден многими государственными наградами, в частности орденом князя Ярослава Мудрого, а за значительный вклад в государственное строительство в 2005 году ему присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Государства.

Также Игорь Юхновский стал одним из участников Инициативной группы "Первого декабря" - объединения, созданного в 2011 году в ответ на обращение трех украинских церквей.

Уголовное дело против организаторов Голодомора возбудили 22 мая 2009 года по обращению исполняющего обязанности главы Украинского института национальной памяти Игоря Юхновского, народных депутатов и других общественных деятелей. За расследование взялось Главное следственное управление СБУ. Осуществляли его в 17 областях. В ходе расследования собрали около 3,5 тыс. документов, подтверждающих преступления высших должностных лиц против украинцев и человечества.