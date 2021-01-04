Советского вождя дважды выбирали "Человеком года"

Журнал "Тайм" назвал Сталина Человеком 1942 года. фото https://pikabu.ru

Американский журнал Time 4 января 1943 года по итогам 1942-го назвал "человеком года" Иосифа Сталина.

Общественно-политический журнал Time с 1927 года проводит конкурс по определению персоны или группы людей, которые оставили за прошлый год наибольший след в общественной жизни. Начали с чествования американского летчика Чарльза Линдберга, который в одиночку совершил перелет через Атлантику. С тех пор каждый год кто-то из известных людей попадает на обложку декабрьского номера издания.

И неважно, положительный герой или отрицательный. На 1-й странице обложки в разные годы появлялись Папа Римский Иоанн Павел II, Мартин Лютер Кинг, Чан Кайши, Махатма Ганди и многие другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без права на пищу: генсек подписал смертельный закон

Сталин уже был "человеком года" в 1939 году. Во 2-й раз он получил эту номинацию как борец с фашизмом. В журнале написали: "Ни шагу назад! 1942-й был годом крови и силы. Человек, чье имя означает сталь, тот, чей словарный запас на английском языке включает слова крутой парень - это человек 1942 года. Только Иосиф Сталин знает, насколько близка была Россия к разгрому в 1942-м. И только Иосиф Сталин знает, как ему удалось спасти Россию. Иосиф Сталин победил. Он и есть тот крутой парень".

Генсек Иосиф Сталин с целью "преодоления саботажа и кризиса хлебозаготовок" 7 августа 1932-го подписал закон "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности". "Законом о 5 колосках" людям фактически запретили владение пищей.