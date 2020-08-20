Составили топ-10 уничтоженых сооружений Киева

Показали пропавшие исторические здания Киева. Большинство из них подверглись бесповоротным разрушениям во время Второй мировой войны.
Подборку публикует портал Big Kyiv.
На фотографиях можно увидеть Десятинную церковь 1842-1928 годов, Почтовую контору, Караваевские бани, здание городской Думы, цирк Гиппо-Палас, магазин "Детский мир", застройку Труханова острова, 11-этажный небоскреб Гинзбурга, ступени на Театральной площади и рынок на Сенной.
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Показали, как менялась Бессарабская площадь с 1860-го до начала 1900 годов.
Она одна из старейших в Киеве. Появилась на месте лютеранского кладбища в конце XVIII в. Впоследствии здесь возник стихийный рынок. На площади торговали крестьяне из Новороссийской губернии, Бессарабии и юга Малороссии. Самыми популярными товарами здесь были вино и фрукты.
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