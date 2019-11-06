Соратник застрелил украинскую командиршу

За независимость Украины погибли Дмитрий, Василий, Алексей и Александра Соколовские Фото: istpravda.com.ua

Учительница гимназии и атаманша украинских повстанцев Александра Соколовская - Маруся погибла 6 ноября 1919-го. По одной из версий коварный выстрел совершил бывший адъютант Найда.

Повстанческой деятельностью занималась вся семья девушки. С марта 1919 года она служила связной в отряде из 500 человек под командой брата Дмитрия. Ездила по селам, вербовала новых повстанцев. Они боролись против большевиков на Правобережье. Должны были помогать объединенной армии УНР и ЗУНР при наступлении на Киев в июле 1919-го. Но в решающий момент Дмитрия убил предатель-односельчанин выстрелом через окно. Большевики пообещали ему вознаграждение в 7 млн. рублей.

Впоследствии отряд возглавил второй брат Василий. Повстанцы освобождали Житомир и Брусилов, но нового командира ждала похожая судьба - выстрел оболваненного односельчанина.

После его смерти отаманшей выбрали 17-летнюю Александру, так как третий брат Степан был полевым священником. По народным преданиям она прошла обряд посвящения в казацкое рыцарство на вершине Девич-горы.

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"Я согласилась только для того, чтобы отомстить за мои потери. Вы думаете, что мне нужна война? Что мне в ней? Я женщина еще молодая, я хочу жить, но что делать? Все, что только было у нас, разбито и разграблено. Сожгли даже ту школу, где мы когда-то учительствовали", - приводил слова атаманши писатель Клим Полищук, который знал ее лично.

Отряд Маруси насчитывал 300 сабель и 700 штыков. Располагали пулеметами и пушками.

Активные бои с большевиками и белыми проводили в ноябре 1919-го. Сражались за Фастов и Мотовиловку под Киевом. Сама Маруся возглавила удачную атаку на Фастов, но большинство войск отправила под Мотовиловку. Там они попали в окружение превосходящих белогвардейцев. Повстанцы понесли большие потери, но сумели отступить.

По одной версии, после этой битвы ее застрелил бывший соратник. По другой, атаманшу замучили большевики позже, в 1920-х.

В советское время гражданскую войну 1918–1920 годов в России преподносили как противостояния бедных и богатых. В настоящее время некоторые украинские исследователи отмечают, что у нас тогда гражданской войны вообще не было, только "московское нашествие". Но "московско-большевистские орды", захватившие в январе 1918-го всю Левобережную Украину и Киев, едва насчитывали 20 тыс. бойцов. К тому же были моменты, когда к агрессорам переходили украинские вооруженные формирования. В начале 1919 года на сторону красных перешли целые дивизии армии УНР. Остатки армии гетмана Павла Скоропадского вместо этого массово вливались в белую Добровольческую армию генерала Антона Деникина.