Сооружение монумента Кобзарю поддержал президента США

В открытии памятника приняли участие делегации украинцев из разных стран и президент Дуайт Эйзенхауэр. фото https://galinfo.com

Президент США Дуайт Эйзенхауэр (1890-1969) 13 сентября 1960-го подписал указ об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне. Монумент создали канадский скульптор украинского происхождения Лео Мол и архитектор Радослав Жук. Установили через четыре года.

"Шевченко жил правдой и учил правды. Сводя памятник великому украинскому поэту XIX века, мы поощряем сегодняшних писателей в Украине, в Восточной Европе и во всем мире включать в их поэзии стремление человечества к свободе, самовыражения и национальной независимости", - говорится в указе президента США.

Советская власть была против сооружения памятника. Через собственных агентов распространяли мнение, что Шевченко - ненавистник католиков, православных, русских, поляков и сторонник коммунизма. Это должно отвлечь американцев, но решение о сооружении памятника не отменили.

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Памятник Шевченко открыть в Вашингтоне 27 июня 1964-го. В открытии памятника приняли участие 100 тыс. человек, делегации из Канады, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Австралии. Присутствовали представители правительства США и послы иностранных государств.

"Он зажжет здесь новое мировое движение, непрерывное движение к независимости и свободы всех народов и всех порабощенных наций в мире", - заявил на открытии Дуайт Эйзенхауэр.

В Каневе Черкасской на могиле Тараса Шевченко 18 июня 1939-го открыли бронзовый памятник. Рядом с ним начал работу литературно-мемориальный музей.