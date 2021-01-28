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суббота, 30 января 2021 08:20

Солдаты расстреляли демонстрацию католиков

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Солдаты расстреляли демонстрацию католиков
Британские солдаты застрелили 26 мирных жителей. Фото: https://uk.history-hub.com

В североирландском городе Дерри 30 января 1972-го британские солдаты расстреляли демонстрацию ирландских католиков. Эти события назвали "Кровавое воскресенье".

Конфликт в Северной Ирландии продолжался около 30 лет с конца 1960-х. В том году премьер-министр Северной Ирландии запретил все парады и марши в Северной Ирландии. Активность Временной ирландской республиканской армии (ИРА) увеличилась по всей Северной Ирландии 30 британских солдат были убиты в последние месяцы 1971 года.

Многие общественные организации создали для борьбы за права человека. Одной из них была Ассоциация гражданских прав Северной Ирландии (NICRA) и Северный движение сопротивления. Несмотря на запрет, NICRA организовала марш против интернирования в Дерри. Британские солдаты прибыли туда утром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Против толпы использовали снайперов, бульдозеры и бронетехнику

Марш продвигался к центру города - к позициям британской армии. Демонстранты начали бросать камни в солдат. Солдаты стреляли резиновыми пулями, газом и водометами. Затем применили настоящее оружие.

Британские солдаты застрелили 26 мирных жителей. Многие из пострадавших были застрелены во время бегства от солдат, а некоторые были застрелены при попытке помочь раненым. Другие участники протеста были ранены осколками, резиновыми пулями или дубинками. Все расстреляные были католиками, в том числе шестеро подростков и один священник. Ни один солдат не был ранен. Кровавое воскресенье разожгло неприязнь католиков и ирландцев к британской армии и усилила конфликт.

Войска окружили и хотели разогнать протестующих в Каире 14 августа 2013-го. Против толпы использовали слезоточивый газ, снайперов, бульдозеры, бронетехнику и армейские вертолеты. Погибло 525 человек.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
30
января

Солдаты расстреляли демонстрацию католиков

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