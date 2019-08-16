Солдаты на велосипедах и лодочная станция - Киев на цветных открытках 1911 года

Фото: facebook.com/kiev.klab

Показали цветные открытки столицы Украины 1911 года. Большинство из них созданы на основе подлинных фотографий.

На них можно увидеть кристально чистый Днепр и его набережную, людей озабоченных своими делами, популярные парки, известные памятники, здания и церкви - Костел Святого Николая, перестроенный в 1909-м по проекту известного киевского архитектора Владислава Городецкого и Успенский Собор Киево-Печерской Лавры заложенный сыном Ярослава Мудрого князем Святославом Ярославичем в 1073-м, сообщает Клуб коренного киевлянина.

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6 декабря 1909-го в Киеве на Большой Васильковской освятили римо-католический костел святого Николая. Храм построен в неоготическом стиле архитектором Владиславом Городецким. Строительство продолжалось 10 лет. Впервые в конструкциях храма использовали железобетон. Лепнину из этого материала выполнил скульптор Эмилио Саля, друг Городецкого. Костел принадлежал католической общине Киева. Она сильно пострадала в ходе большевистских репрессий и практически исчезла в середине ХХ в.