Солдати виявили лікувальне джерело

1890 года в долине Боржоми заработал первый завод по розливу минеральной воды и электростанция. Фото: borjomi.com

На заводе минеральных вод "Боржоми" в Грузии 26 ноября 1890-го начали разливать минеральную воду на экспорт. В ее составе - более 60 различных минералов, она обладает лечебными свойствами.

Теплый источник в долине Боржоми нашли солдаты Херсонского гренадерского полка. Полковник страдал от болезни желудка. Когда начал пить боржомскую воду, быстро вылечился.

1850-го аптекарь боржомского военного лазарета разлил в 1300 бутылок воду и начал продавать. Вода вулканического происхождения, насыщенная 60 микроэлементами и природным углекислым газом. Получила название Боржоми. "Борж" из грузинского языка - "стена", "оми" - "война".

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Русский князь Романов построил в Боржоми курорт. Моду ездить "на воды" в Боржоми подхватили аристократия и богема. 1890-го в Боржоми заработал первый завод по розливу минеральной воды, а затем и электростанция.

Каждая бутылка с темно-зеленого стекла выливалась вручную, закупорювалась сургучом и состояла в соломенную корзину для безопасной транспортировки. Специально командирован сюда химик разработал метод, чтобы "боржоми" в бутылках не теряла своих лечебных свойств. Ее насыщали природным углекислым газом.

За 10 лет производство "Боржоми" впервые превысило миллион бутылок в год. Поселение Боржоми получило статус города.

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