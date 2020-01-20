Солдатам давали гражданство Ватикана

Papa Rymsʹkyy Yuliy II (1443–1513) stvoryv u papsʹkiy derzhavi rehulyarnu armiyu. Voyakiv nabrav u Shveytsariyi – tykh soldativ vvazhaly naykrashchymy v Yevropi. Foto: https://news.rambler 22 sichnya vidbuvsya urochystyy pryyom na chestʹ pershykh 150 shveytsarsʹkykh hvardiytsiv. 6 travnya 1527-ho hvardiytsi pryy­nyaly sviy pershyy i ostanniy biy. Rym zakhopylo y roz·hrabuvalo viysʹko avstriysʹkoho imperatora Karla V. CHYTAYTE TAKOZH: Papa Rymsʹkyy poprosyv vybachennya u vchenoho U sutychkakh zahynuly 147 hvardiytsiv iz 189. Ti, shcho vyzhyly, vryatuvaly Papu Klymenta VII. Cherez tayemnyy pidzemnyy perekhid vyvely pontyfika z Vatykansʹkoho palatsu do otochenoyi rovom fortetsi Svyatoho Yanhola. Koly 1943-ho Rym zaynyala nimetsʹka armiya, hvardiytsi oblashtuvaly vohnevi rubezhi na v'yizdakh do Vatykanu. Zaraz u hvardiyi 110 soldativ. 30 iz nykh ozbroyeni serednʹovichnymy alebardamy, shche 15 – tse orkestr iz barabanshchykiv i fleytystiv. Usi – hromadyany Shveytsariyi. Obov'yazkova vymoha – katolytsʹke virospovidannya. Na chas sluzhby yim takozh nadayutʹ hromadyanstvo Vatykanu. Papa Rymsʹkyy Ivan Pavlo II 24 veresnya 1989 roku vid imeni tserkvy poprosyv vybachennya u vchenoho Halileo Halileya (1564-1642). Povernuv yomu "pravo buty zakonnym synom tserkvy". Показати більше 1186/5000 Папа Римский Юлий II (1443-1513) создал в папском государстве регулярную армию. Воинов набрал в Швейцарии - тех солдат считали лучшими в Европе. Фото: https: //news.rambler

По распоряжению Папы Римского Юлия II 21 января 1506 года образуется армия Ватикана - Швейцарская гвардия. Считается старейшей армией на планете, хотя и насчитывает в своих рядах всего 80-90 человек.

Папа Римский Юлий II (1443-1513) хотел восстановить величие Ватикана. Создал в папском государстве регулярную армию. Воинов набрал в Швейцарии - тех солдат считали лучшими в Европе. 22 января состоялся торжественный прием в честь первых 150 швейцарских гвардейцев. 6 мая 1527-го гвардейцы приняли свой первый и последний бой. Рим захватило и разграбило войско австрийского императора Карла V.

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В столкновениях погибли 147 гвардейцев с 189 Выжившие, спасли Папу Климента VІІ. Через тайный подземный переход вывели понтифика с Ватиканского дворца к окруженной рвом крепости Святого Ангела. Когда в 1943-м Рим заняла немецкая армия, гвардейцы устроили огневые рубежи на въездах в Ватикан.

Сейчас в гвардии 110 солдат. 30 из них вооружены средневековыми алебардами, еще 15 - это оркестр из барабанщиков и флейтистов. Все - граждане Швейцарии. Обязательное требование - католическое вероисповедание. На время службы им также предоставляют гражданство Ватикана.

Папа Римский Иоанн Павел II 24 сентября 1989 от имени церкви попросил прощения у ученого Галилео Галилея (1564-1642). Вернул ему "право быть законным сыном церкви".