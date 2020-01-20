Солдатам давали гражданство Ватикана

По распоряжению Папы Римского Юлия II 21 января 1506 года образуется армия Ватикана - Швейцарская гвардия. Считается старейшей армией на планете, хотя и насчитывает в своих рядах всего 80-90 человек.
Папа Римский Юлий II (1443-1513) хотел восстановить величие Ватикана. Создал в папском государстве регулярную армию. Воинов набрал в Швейцарии - тех солдат считали лучшими в Европе. 22 января состоялся торжественный прием в честь первых 150 швейцарских гвардейцев. 6 мая 1527-го гвардейцы приняли свой первый и последний бой. Рим захватило и разграбило войско австрийского императора Карла V.
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В столкновениях погибли 147 гвардейцев с 189 Выжившие, спасли Папу Климента VІІ. Через тайный подземный переход вывели понтифика с Ватиканского дворца к окруженной рвом крепости Святого Ангела. Когда в 1943-м Рим заняла немецкая армия, гвардейцы устроили огневые рубежи на въездах в Ватикан.
Сейчас в гвардии 110 солдат. 30 из них вооружены средневековыми алебардами, еще 15 - это оркестр из барабанщиков и флейтистов. Все - граждане Швейцарии. Обязательное требование - католическое вероисповедание. На время службы им также предоставляют гражданство Ватикана.
Папа Римский Иоанн Павел II 24 сентября 1989 от имени церкви попросил прощения у ученого Галилео Галилея (1564-1642). Вернул ему "право быть законным сыном церкви".
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