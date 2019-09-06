Сохранилось лишь несколько - музею подарили уникальный экспонат

Украинцы носили такую кокарду на головном уборе Фото: volynnews.com

Историк Игорь Курта передал редкий экспонат в исторический музей села Княгининок Волынской области. Это знак Украинской рабочей службы времен нацистской Германии. Подарок стал возможен благодаря сотрудничеству историка с польским коллекционером Даниэлем Рудни.

Службу создали в 30-х ХХ в. из украинцев. Она специализировалась на строительстве и ремонте дорог. А в 1942-1943-х все мужчины-рабочие перешли в военные подразделения III Рейха, сообщают Волынские Новости.

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"Внешне не слишком показная кокарда, которую носили на головном уборе, на самом деле она является редкой находкой. В Украине их сохранилось лишь несколько, ведь знаки выпускались в ограниченном количестве", - рассказал Курта.

Министерство культуры договорилось о возвращении из США в Украину картины Михаила Панина "Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной". Днепропетровский художественный музей потерял картину во время Второй мировой войны.