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понедельник, 05 апреля 2021 15:21

Сняли военный корабль, лежащий на глубине 6,5 км

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Сняли военный корабль, лежащий на глубине 6,5 км
Корпус USS Johnston сняли на видео впервые Фото: BBC

Остатки потопленного в 1944 году американского военного корабля USS Johnston впервые сняли на видео с подводной лодки.

Судно лежит в Филиппинском море на глубине 6,5 км, что делает его расположение самым глубоким среди всех известных затонувших кораблей, сообщает BBC.

USS Johnston обнаружили в 2019 году, но обычная экспедиция была невозможной. Специалисты использовали подводную лодку DSV Limiting Factor.

Исследуя корабль, они увидели корпус и номер 557. Также 2 уцелевшие пушки и торпедные стойки, которые были пустыми. Военное судно имеет множество повреждений.

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USS Johnston - 115-метровый эсминец. Затонул после жестокого боя с японцами у острова Самар в битве в заливе Лейте. Из 327 человек экипажа выжил 141.

На месте, где тонул корабль, исследователи спустили на воду венки.

Ранее польские водолазы на дне Балтийского моря нашли обломки затонувшего немецкого корабля "Карлсруэ" времен Второй мировой войны. Дайверы предполагают, что в нем может находиться Янтарная комната, бесследно исчезнувшая из разграбленного нацистами царского дворца в России.

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