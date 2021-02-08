Сняли ролик о событиях в истории Украины, о которых не вспоминают учебники

Картина польского художника Юзефа Брандта "Возвращение казаков" Фото: holsta.net

В Украинском институте национальной памяти представили 4-й и 5-й ролики проекта "Украинский Юг". В них рассказывают об истории появления в степной Украине некрасовского казачества и об истории Ханской Украины.

Некрасовское казачество поселилось в этих местах после антироссийского восстания Кондратия Булавина на территории современной Луганской и Донецкой областей - 1707-1708 годов.

"Донские казаки не согласились склонить голову под российским царизмом и были вынуждены искать протекции на землях Османской империи, а именно на территориях современной Одесской области. Донские казаки решили обосноваться рядом с братьями запорожцами, которые еще раньше бежали сюда, на нижний Дунай от специфической любви "старшего брата", - рассказал начальник Южного межрегионального отдела УИНП Сергей Гуцалюк.

В последнем ролике проекта рассказывают о Ханщине.

"Даже для нынешних жителей Одесской и Николаевской областей правда о Ханской Украине или Ханщине - это почти научная фантастика, потому что о ней ни слова не было в школьных учебниках истории, а академическая наука ограничивалась татарским названием этой территории - Едисан", - отметил историк.

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Ролики разработала студия ONYKO Films. Инициаторами и координаторами информационно-просветительской кампании выступил Южный межрегиональный отдел Украинского института национальной памяти.

Недавно Украинский институт национальной памяти представил краеведческий проект под названием "Украинский Юг". Он ставит целью разрушение российских имперских мифов об истории Северного Причерноморья. Всего планировали выпустить 5 коротких видеолекций. В 1-й рассказывали об истории Аккермана - сейчас Белгород-Днестровский. Во 2-й об истории переселения мазепинских казаков на Одесчину. В 3-й о ранеей истории Одессы.