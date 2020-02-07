Сняли мемориальную доску "всесоюзному старосте"

В Одессе снесли памятник Калинину. Фото: Facebook

Активисты демонтировали со стены дома №5 на ул. Гоголя в Одессе мемориальную доску большевистскому деятелю Михаилу Калинину.

"В Одессе во исполнение Закона Украины о декоммунизации демонтировано еще одну доску Михаилу Калинину - председателю Президиума Верховного Совета СССР (1936-1946), председателю Центризбиркома СССР (1922-1938)", - говорится в сообщении УИНП в Facebook.

В СССР Калинина называли "всесоюзным старостой".

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Калинин в 1922 году агитировал в Одессе за сбор средств для некоторых районов РСФСР. В то же время на юге Украины был голод. Имя Калинина внесено в список деятелей тоталитарного режима, подпадающих под Закон о декоммунизации.

В украинском Институте Национальной Памяти планируют снести памятник "Легендарная Тачанка", что находится в Каховке Херсонской области.