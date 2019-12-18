Снесли последний памятник большевистскому деятелю

Последний в Украине памятник большевику Михаилу Калинину демонтировали в селе Широкое Софиевского района Днепропетровской обл.
Это сделали местные коммунальщики в ответ на многочисленные обращения активистов, сообщил руководитель общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков, передает "Радио Свобода".
"Местная власть обещала сделать это до 1 сентября, но из-за бюрократических проволочек процесс затянулся более чем три месяца", - сказал Поздняков.
Активисты обещали сами демонтировать памятник в следующем году, если это не сделает местная власть.
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Михаил Калинин - российский революционер, советский государственный и партийный деятель. С 1919 года и до своей смерти в 1946-м Калинин занимал высокие должности в СССР.
Медный барельеф с изображением советского маршала Георгия Жукова, демонтированній из здания Одесского областного военкомата, передали в местный военно-исторический музей Министерства обороны Украины.
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