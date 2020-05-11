Снайпер шесть раз выстрелил в Папу

Покушение на Папу: снайпер выстрелил шесть раз Фото: 2.BP.BLOGSPOT.COM

13 мая 1981-го во время встречи с паломниками на площади Святого Петра в Риме снайпер Мехмет Али Агджа из Турции стрелял в Папу Римского Иоанна Павла II (1920-2005). Выпустил шесть пуль. Одна попала в живот понтифика, вторая - в руку.

Нападение произошло на площади святого Петра в Ватикане. В день покушения на площади собрались более 20 тыс. паломников. Агджа взял на руки младенца какой-то женщины. Когда увидел, что к нему приближается папомобиль, отдал ребенка обратно. И начал стрелять. Пуля попала в живот, причинив Иоанну Павлу II тяжелого ранения, но обошла жизненно важные органы. Папа потерял более 70% крови. Перенес 5-часовую операцию.

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Агджу немедленно задержали. Выяснилось, что он был членом ультраправой группы "Серые волки". В Италию попал после того, как сбежал из турецкой тюрьмы, где отбывал срок за убийство и ограбление банков. Агджа приговорили к пожизненному заключению.

Сразу же возникло несколько версий покушения, главная из которых - месть Советского Союза. Заказчиков теракта - исламистской террористической организации "Серые волки" - искали 30 лет. Иоанн Павел II еще в мае 1981 года сообщил о том, что прощает Агджу. Во время заключения тот попросил аудиенции у Папы. В 1983 году Понтифик встретился с террористом в римской тюрьме и долго беседовал с ним с глазу на глаз.

Папа Римский Иоанн Павел II 24 сентября 1989 от имени церкви попросил прощения у ученого Галилео Галилея (1564-1642). Вернул ему "право быть законным сыном церкви".