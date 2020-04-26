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вторник, 28 апреля 2020 08:20

Смерть дуче: тело выбросили в канаву

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Смерть дуче: тело выбросили в канаву
Муссолини вместе со своей любовницей в сопровождении немецкого конвоя бежал в Швейцарию. Фото: deres.tv

Фашистский лидер Италии Бенито Муссолини был казнен 28 апреля 1945 в коммуне Меццегра на севере страны. После поражения во Второй мировой войне Муссолини вместе со своей любовницей в сопровождении немецкого конвоя бежал в Швейцарию.

Вторая мировая война шла к завершению. За день до этого на берегу озера Комо у границы со Швейцарией партизаны остановили колонну грузовиков, в которых ехали итальянские и немецкие военные. В одном из пассажиров узнали Муссолини. Рядом была его любовница Клара Петаччи.

Об аресте Муссолини сообщили по радио. Главнокомандующий гарибальдийских партизан отдал приказ о казни. Руководитель итальянского движения сопротивления полковник Вальтер Аудизио объявил приговор Бенито Муссолини. В 16-10 расстрелял его и Петаччи.

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Их тела перевезли в Милан, где повесили вверх ногами на перекрытии бензоколонки у площади Лоретто. Люди бросали в трупы мусором, плевались. Вечером веревки подрезали, тела сбросили в канаву.

1 мая Муссолини и Петаччи похоронили на участке для бедных местного кладбища Музокко. Через год фашисты похитили останки своего лидера, набальзамировали их и спрятали в каком монастыре.

Третья попытка покушения на жизнь итальянского лидера Бенито Муссолини состоялась 7 апреля 1926. Дочь ирландского пера Вайолет Гибсон стреляла в него с близкого расстояния, но пуля только задела нос диктатора.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
28
апреля

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Смерть дуче: тело выбросили в канаву

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