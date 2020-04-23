Смерч унес жизни 1,3 тыс. человек

После смерча Даулатпур-Сатурия без крова осталось 80 тыс. человек Фото: worldwide.info

Один из самых разрушительных смерчей в истории возник в округе Маникгандж Республики Бангладеш 26 апреля 1989 года. Стихийное бедствие унесло жизни около 1,3 тыс. человек.

Его возможной причиной называли засуху, от которой район страдал полгода. Воронка по разным оценкам была от 2,5 - 1,5 км. при скорости ветра 181 - 350 км / ч. Наибольший ущерб бедствие нанесло городам Даулатпур и Сатурия, по которым и получило название.

Каждый дом в пределах 6 км. кв. пути смерча был полностью уничтожен. Больше всего досталось трущобам. Кроме 1,3 тыс. погибших, около 12 тыс. человек получили ранения, а 80 тыс. остались без крова.

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Убытки от стихийного бедствия оценили в $ 1,5 млн - ныне с учетом инфляции около $ 3 млн. Страна получала гуманитарную помощь от США, Китая, Индии и Нидерландов.

Землетрясение магнитудой 7,6 баллов по шкале Рихтера всколыхнуло Тайвань 21 сентября 1999-го. Оно произошло недалеко от городка Цзицзы и известно, как "землетрясение 9/21". Его жертвами стали 2,4 тыс. человек.