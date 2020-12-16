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среда, 16 декабря 2020 13:21

Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад

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Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
В Шотландии случайно обнаружили утерянную "реликвию Диксона" Фото: abdn.ac.uk

В Абердинском университете Шотландии, в коробке из-под сигар, обнаружили утерянный 70 лет назад артефакт, известный как реликвия Диксона. Им являются кусочки древнеегипетского кедра из пирамиды Хеопса.

Их нашел в 1872 году в камере царицы инженер Уэйнман Диксон. Кроме кедра, к его реликвиям относят мяч и крюк с той же камеры, которые хранятся в Британском музее, сообщает пресс-служба университета.

Кусочки дерева подарила университету в 1946 году дочь знакомого Диксона, медика Джеймса Гранта. С тех пор их не могли найти в египетских коллекциях.

На артефакт наткнулась в прошлом году помощница куратора музея Абир Еладани из Египта. Она осматривала предметы азиатской коллекции, когда заметила, что на коробке из-под сигар изображен старый египетский флаг. Тогда сверила записи и поняла, что предмет попал не в ту коллекцию, а открыв его осознала, что именно держит в руках.

"Я археолог и работала на раскопках в Египте, но никогда не могла представить, что именно здесь, на северо-востоке Шотландии, найду что-то настолько важное для наследия моей страны. Это лишь небольшой фрагмент дерева, но он очень важен, учитывая, что это один из 3 предметов, которые нашли внутри Великой пирамиды", - рассказала женщина.

Древесину датировали 3341-3094 годами до н.э., что на 500 лет раньше исторических записей о строительстве Великой пирамиды при фараоне Хеопсе - 2580-2560 года. Это подтверждает мысли о том, что независимо от использования, реликвии Диксона попали в пирамиду во время ее строительства, а не были более поздними артефактами оставленными исследователями или искателями сокровищ.

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Польские археологи выдвинули предположение относительно назначения системы узких коридоров в пирамиде Хеопса. Они убеждены, что это было своеобразное переговорное устройство.

Через систему передавался голос фараона за пределы пирамиды и внутри нее. Так правитель общался с людьми, которые приходили к резиденции и не имели разрешения увидеть богоизбранного.

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