Слон Бой появился на обложке журнала

Журнал "Країна" выходит уже 11 лет. Фото: gazeta.ua

Первый номер журнала "Країна" вышел 27 ноября 2009 года. Перед тем был нулевой выпуск со слоном Боем на обложке.

Издание основала издательская группа "Новая информация", которая в 2005 году создала "Газету по-українськи" и в 2006 году запустила сайт Gazeta.ua.

В первом номере опубликовали репортаж "Виталий Кличко нокаутировал брата в шестом раунде", подборку "Пять памятников Степану Бандере, что больше всего напоминают скульптуры Ленина", колонку писателя Юрия Андруховича "Счастливый день" и другие статьи.

В первом номере опубликовали отзывы читателей о нулевом выпуске. Многие обратили внимание, что цитаты персонажей передают на русском языке или на суржике.

"Сознательно выпустив "Країну" на суржике, вы грубо нарушили законы нашей страны. И, если бы Украина была цивилизованным государством, вам бы пришлось писать длинные объяснения в Генеральной прокуратуре или прокуратуре города Киева", - говорится в отзыве за подписью Читатель.

"Относительно языка и стиля написания, то отношусь к этому достаточно положительно. Суржик показывает оригинальный язык человека, о чем-то рассказывает. Например, там о враче есть, к которому пришла на прием пациентка и упала в обморок. Ну нормально - этот язык показывает врача, как неграмотного", - отозвалась ведущая новостей на телеканале "ТРК "Захід" Ирина Третьяк.

"Чувствуется, что все написанное - правда. О сурдопереводчице статья впечатлила. Это как заглядываешь в другой мир. Особенно интересна еще история об Индии. Не думала, что бывает где-то хуже, чем у нас", - написала в редакцию учительница английского языка из Тернополя Зоряна Олийнык.

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До выхода журнала в сегменте существовали украиноязычные еженедельники "Украинская неделя", "Главред" и "Новинар". В 2008 году закрыли "Новинар". В конце декабря 2010 года вышел в свет последний номер "Главреда". Журнала "Країна" выходит в свет уже 11 лет.

Первый номер журнала можно было получить в подарок в редакциях в Киеве, Львове, Виннице, Полтаве и Черкассах. Читатели могли получить до 10 экземпляров. 2-й номер появился 11 декабря, третий - 25 декабря, четвертый - 15 января 2010 года.

С 29 января 2010 года журнал начали продавать в точках продажи прессы по цене 7 грн.

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