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вторник, 12 мая 2020 11:03

Слава Украине - президент США поблагодарил украинцев

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Слава Украине - президент США поблагодарил украинцев
11 мая 1995 президент США Билл Клинтон совершил первый визит в Украину Фото: ukrinform.ua

Президент США Билл Клинтон выступил перед многотысячным собранием Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 12 мая 1995-го. Выступление завершил словами "Слава Украине". Получил диплом и медаль почетного доктора университета.

С официальным визитом в Украину Клинтоны прибыли за день до того. Приветствовал гостей у Мариинского дворца президент Леонид Кучма. Сначала отправились в Бабий Яр и провели возложение венков к могиле Неизвестного солдата в парке Славы. Вскоре первая леди Хиллари Клинтон посетила украинцев в местном Центре охраны здоровья матери и ребенка.

В ходе визита было подписано совместное заявление о двустороннем экономическом сотрудничестве, безопасности и обороне. Клинтон поблагодарил Украину за присоединение к разоружению:

"Я очень горд за роль, которую Украина сыграла в этом процессе. В течение короткого времени своей независимости вы помогли сделать мир более безопасным, более стабильным. И я вас за это благодарю".

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Президент США подтвердил обязательство предоставить Украине $ 250 млн на покрытие потребностей в критическом импорте энергоносителей на год. В свою очередь Хиллари Клинтон пообещала помочь с закупкой лекарств на $ 3,6 млн. Было согласовано намерения относительно основания международного исследовательского центра ядерной безопасности и охраны окружающей среды, подписан документ о выполнении Научного протокола по изучению проблем, связанных с раком и другими болезнями, что стали следствием аварии на Чернобыльской АЭС и протокол о сотрудничестве в области гражданской авиации.

Тогда же президент Кучма проинформировал Клинтона о последних политических событиях в Крыму. Когда так называемый "президент" Крыма Юрий Мешков призвал Россию присоединить полуостров, в ответ на что Украина ввела свои войска. Также сообщил о договоренности по разделу Черноморского флота с Россией. Оба президента согласились, что внутренние вопросы, в частности крымский, должны решаться в соответствии с верховенством законов, при уважении прав человека и территориальной целостности.

Билл Клинтон был избран президентом США в 1993 году, опередив своего конкурента из Республиканской партии Джорджа Буша-старшего. Тогда же подписал Договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, к которому присоединились Украина и Казахстан. В марте 1994 года во время визита Президента Украины Леонида Кравчука в США Клинтон подписал "Совместное заявление о развитии дружбы и сотрудничества между двумя странами". В декабре того же года был подписан Будапештский меморандум. В обмен на отказ от ядерного оружия Билл Клинтон принял приглашение Леонида Кучмы посетить Украину.

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