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понедельник, 13 сентября 2021 09:20

Скульптуру юноши художник изготавливал три года

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Скульптуру юноши художник изготавливал три года
Богатые флорентийцы хотели скульптуру Давида поставить на крыше центрального собора. 1873-го статую перенесли в Академия изящных искусств, где она находится до сих пор. Фото: https://static.cambridge.org

Итальянский скульпторов Микеланджело Буонарроти 13 сентября 1501 года получил заказ на статую библейского персонажа Давида. За три года скульптор создал колоссальную фигуру высотой 5,17 м.

По легенде, филистимляне решили идти войной на израильтян. Юный пастух Давид увидел гиганта Голиафа и решился вызвать его на бой за насмешки над богом. Юноша из пращи поразил великана насмерть камнем. Израильтяне победили напуганных врагов. Богатые флорентийцы хотели скульптуру Давида поставить на крыше центрального собора.

Большую мраморную глыбу передали Микеланджело. Глыба была сложной для обработки из-за того, что до этого с ней пробовали работать местные скульпторы. Микеланджело начал работу над Давидом. Чтобы никто не мешал - возвел вокруг мастерской забор из досок высотой 2 м.

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Микеланджело изобразить момент, предшествующий бою. Сделал обнаженного Давида готового к действию. Он стоит с перекинутой через плечо труда, сжимая в правой руке камень. Пропорции Давида нетипичные - у фигуры очень большая голова и руки, но небольшой размер гениталий. Это сделано умышленно - сначала статуя была предназначена для размещения на крыше, поэтому важные части скульптуры должны быть подчеркнуты.

Флорентийская власти созвали комитет из 30 граждан Флоренции, чтобы принять решение о месте Давида. Для крыши собора статуя была великовата. Комитет постановил, что скульптура должна охранять главный вход в здание правительства "Палаццо Веккьо". Скульптору заплатили 400 флоринов. За эти деньги в городе можно было купить хороший двухэтажный дом. В 1873-м статую перенесли в Академию изящных искусств, где она находится до сих пор.

В Риме 14 января 1506-го нашли и перевезли в Ватиканский собор скульптуру "Лаокоон и его сыновья". Работа Гагесандроса и Атанадороса с Родоса изготовлена ​​из мрамора, это копия статуи I в. до н. е. Оригинал не сохранился.

Римскую копию нашли под землей в остатках Золотого дома Нерона. Этот участок принадлежал хозяину виноградников. Скульптуру выкопал случайно на глубине 4 м.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
13
сентября

Скульптуру юноши художник изготавливал три года

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