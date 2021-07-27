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вторник, 27 июля 2021 14:52

Скончался на чужбине или пропал без вести. В яме обнаружили могилу вождя

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Скончался на чужбине или пропал без вести. В яме обнаружили могилу вождя
На Хортице нашли символическую могилу вождя Фото: zp.gov.ua

Археологи обнаружили кенотаф вождя на территории археологического комплекса "Генералка 2" на Хортице. Находке около 3,5 тыс. лет.

Кенотаф - горшок для ритуальных обрядов, который лежал в могиле, однако без праха покойного. Специалисты объяснили, что подобные захоронения устраивали, если человек умирал на чужбине или исчезал бесследно. По их мнению, кенотаф принадлежал одному из вождей, передает пресс-служба Запорожского городского совета.

Предмет относится к периоду бабинской культуры или, как ее еще называют, культуры многоваликовой керамики. Его изготовлением и отделкой занимались исключительно женщины.

Исследователи рассказали, что "Генералка 2" - уникальный археологический комплекс, датируемый концом IV - первой половиной III тыс. до н.э. Его еще называют украинским Стоунхенджем. В эпоху бронзы здесь жили первые представители ямной культуры, названой так из-за обряда погребения в ямах. Планомерные раскопки на территории комплекса начались в 2000 году. За все это время здесь нашли много уникальных находок, но горшок - только четвертая находка ямников.

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Недавно вблизи села Камышеватое Донецкой области во время археологических раскопок кургана нашли два захоронения срубной культуры, эпохи поздней бронзы.

Раскопки вела научная экспедиция в составе преподавателей и студентов Мариупольского государственного университета. Археологи нашли захоронение человека, который лежит на левом боку, головой на восток, что присуще для срубной археологической культуры.

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