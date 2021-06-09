Школьник нашел золотой клад

 
Ексклюзивы
1/5
Мыши, тараканы, стекло. Какие ужасы "прячутся" в еде из магазинов - жуткие фото
Мыши, тараканы, стекло. Какие ужасы "прячутся" в еде из магазинов - жуткие фото
Просмотров: 171
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 234
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 207
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 342
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Просмотров: 378
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
1 Просмотров: 747
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 90
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 495
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
Просмотров: 1008
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Просмотров: 738
Фото
Все фото
11
7
6
20
10
Это делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое
Это делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое
Как проводили время в украинских селах солдаты Австро-Венгрии 105 лет назад - фото
Как проводили время в украинских селах солдаты Австро-Венгрии 105 лет назад - фото
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
В шляпах и по колено в воде - как купались в море 120 лет назад
В шляпах и по колено в воде - как купались в море 120 лет назад
Интерактивные экраны и восстановленный кабинет микробиолога - открыли инновационный музей
Интерактивные экраны и восстановленный кабинет микробиолога - открыли инновационный музей
Видео
Все видео
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Интервью
1/5
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 234
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 450
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
1 Просмотров: 351
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 630
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 729
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
1 Просмотров: 729
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
среда, 09 июня 2021 13:58

Школьник нашел золотой клад

  Комментировать

9 июня 1961 года в селе Глодосы Кировоградской области нашли древние золотые и серебряные украшения. Находку назвали "Глодосским кладом".

Предметы посыпались из камня, который схватил и швырнул в хищную птицу десятиклассник местной школы Владимир Чухрий. После этого он выгреб из оврага, где лежал камень, ценные бляшки, цепочки, медальоны, и понес их в деревню. О своей находке рассказал в школе и сообщил в сельсовет, написал письмо Кировоградскому областному краеведческому музею, пишет в Facebook "Музей исторических драгоценностей Украины".

Первыми к месту находки бросились жители села. Они нашли еще несколько предметов до прибытия специалистов. Вскоре место осмотрели сотрудники музея и Института археологии АН УССР. Им удалось найти обгоревшие кости, наконечники стрел, обломки оружия и серебряных предметов, поврежденные огнем.

После более тщательных поисков удалось собрать 100 золотых изделий общим весом 2,6 кг и около 70 серебряных изделий весом 1 кг. Значительную часть из них изготовили византийские мастера.

Автор: facebook.com/musmiku/
  Предметы из Глодосского клада можно увидеть в Музее исторических драгоценностей в Киеве
Предметы из Глодосского клада можно увидеть в Музее исторических драгоценностей в Киеве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экскаваторы, взрывчатка и сотни килограммов золота - в Украине активизировались черные археологи

По количеству украшений находка стала второй после Малоперещепинского клада, найденного на Полтавщине. Сначала специалисты решили, что в селе нашли захоронение кремированного вождя. Позже возникли теории о тюркском захоронении с человеческой жертвой второй половины VII в, или же о том, что кто-то спрятал вещи из другого разграбленного погребения.

Большинство ценных предметов передали в Музей исторических драгоценностей, где они экспонируются и по сей день.

Помощник пастуха 12-летний Федор Деркач наткнулся на большой клад возле села Малая Перещепина на Полтавщине 11 июня 1912 года. Споткнулся о верхнюю часть золотого сосуда на песчаном холме.

Мальчик сразу позвал своего друга 14-летнего Карпа Маджара, с которым и выкопал находку. Дети показали ее родителям, но те решили, что какие-то воры спрятали награбленное из церкви. Показали священнику и властям, а те передали весть в Полтаву. Почти мгновенно она разнеслась и по селу, которое бросилось к холму накопать и себе украшений.

Уже через двое суток из Полтавы приехали полиция и археолог Иван Зарецкий, который начал не столько раскопки, сколько изъятие набранного крестьянами в карманы золота. Известие о большом кладе поступило и в Петербург.

Тогда на поверхность подняли более 800 золотых и серебряных предметов общим весом 75 кг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Школьник нашел золотой клад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июня

Школьник нашел золотой клад

Это делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое

Кремль начал военную операцию в Балтии

"Нет ли у вас рюмки водки" - как познакомились Шевченко и Кулиш

Разделили Черноморский флот

Шевченко отправили на военную службу

Самое читаемое
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
10
 Просмотров: 5823
Гигантские животные захватили российские улицы: впечатляющие фото
Гигантские животные захватили российские улицы: впечатляющие фото
15
 Просмотров: 5328
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4950
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
4
 Просмотров: 4545
Самая популярная блогер Украины поделилась кадрами с домашних родов
Самая популярная блогер Украины поделилась кадрами с домашних родов
10
 Просмотров: 3510
История
Это делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое
Это делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое
11
 Просмотров: 1260
Кремль начал военную операцию в Балтии
Кремль начал военную операцию в Балтии
 Просмотров: 378
"Нет ли у вас рюмки водки" - как познакомились Шевченко и Кулиш
"Нет ли у вас рюмки водки" - как познакомились Шевченко и Кулиш
 Просмотров: 333
Разделили Черноморский флот
Разделили Черноморский флот
 Просмотров: 351
Шевченко отправили на военную службу
Шевченко отправили на военную службу
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
16
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
9
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
5
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
4
Сколь украинцев хотят второго срока Зеленского
3
СБУ обыскала "Партию Шария"
Голосов: 11
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть