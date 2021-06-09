Школьник нашел золотой клад

9 июня 1961 года в селе Глодосы Кировоградской области нашли древние золотые и серебряные украшения. Находку назвали "Глодосским кладом".

Предметы посыпались из камня, который схватил и швырнул в хищную птицу десятиклассник местной школы Владимир Чухрий. После этого он выгреб из оврага, где лежал камень, ценные бляшки, цепочки, медальоны, и понес их в деревню. О своей находке рассказал в школе и сообщил в сельсовет, написал письмо Кировоградскому областному краеведческому музею, пишет в Facebook "Музей исторических драгоценностей Украины".

Первыми к месту находки бросились жители села. Они нашли еще несколько предметов до прибытия специалистов. Вскоре место осмотрели сотрудники музея и Института археологии АН УССР. Им удалось найти обгоревшие кости, наконечники стрел, обломки оружия и серебряных предметов, поврежденные огнем.

После более тщательных поисков удалось собрать 100 золотых изделий общим весом 2,6 кг и около 70 серебряных изделий весом 1 кг. Значительную часть из них изготовили византийские мастера.

Автор: facebook.com/musmiku/ Предметы из Глодосского клада можно увидеть в Музее исторических драгоценностей в Киеве

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По количеству украшений находка стала второй после Малоперещепинского клада, найденного на Полтавщине. Сначала специалисты решили, что в селе нашли захоронение кремированного вождя. Позже возникли теории о тюркском захоронении с человеческой жертвой второй половины VII в, или же о том, что кто-то спрятал вещи из другого разграбленного погребения.

Большинство ценных предметов передали в Музей исторических драгоценностей, где они экспонируются и по сей день.

Помощник пастуха 12-летний Федор Деркач наткнулся на большой клад возле села Малая Перещепина на Полтавщине 11 июня 1912 года. Споткнулся о верхнюю часть золотого сосуда на песчаном холме. Мальчик сразу позвал своего друга 14-летнего Карпа Маджара, с которым и выкопал находку. Дети показали ее родителям, но те решили, что какие-то воры спрятали награбленное из церкви. Показали священнику и властям, а те передали весть в Полтаву. Почти мгновенно она разнеслась и по селу, которое бросилось к холму накопать и себе украшений. Уже через двое суток из Полтавы приехали полиция и археолог Иван Зарецкий, который начал не столько раскопки, сколько изъятие набранного крестьянами в карманы золота. Известие о большом кладе поступило и в Петербург. Тогда на поверхность подняли более 800 золотых и серебряных предметов общим весом 75 кг.