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среда, 10 февраля 2021 10:36

Сколько зарабатывали и на что тратили деньки римские легионеры. Прочитали уникальный документ

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Сколько зарабатывали и на что тратили деньки римские легионеры. Прочитали уникальный документ
Найденный в Израиле папирус оказался финансовым документом римских легионеров. Фото: taskandpurpose.com

Исследователи расшифровали найденный в марте 2019 года в Израиле папирус.

Документу около 1,9 тыс. лет. Он оказался платежной квитанцией римского легионера, сообщает Task & Purpose.

Папирус нашел археолог Джоан Болл на месте военного лагеря Х легиона. Римляне осаждали крепость иудейских повстанцев Моссада с 72 по 75 годы нашей эры.

В документе говорится о выплате получки Гаю Мессию и его расходы.

"Четвертое консульство императора Веспасиана Августа. Счета, зарплата. Гай Мессий, сын Гая, из племени Фабия, из Бейрута. Я получил зарплату в 50 динариев, из которых заплатил ячменем 16 динариев. Расходы на еду - 20 динариев, сапоги - 5 динариев, кожаные ремни - 2 динария, льняная туника - 7 динариев", - говорится в папирусе.

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Легионер Гай Мессий быстро остался без денег и мог рассчитывать только на полученные при грабеже трофеи и дополнительные выплаты от полководцев.

В Болгарии археологи расшифровали надпись на надгробии римского легионера. Биографический надпись, вероятно, создал освобожденный раб. Надгробие обнаружили на археологическом участке Альмус в северо-западном болгарском городе Лом.

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